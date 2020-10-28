В Пензе прошла очередная антинаркотическая акция

На листовки участники антинаркотической акции возлагают большие надежды. Активисты уверены: в профилактической работе наглядность - самое главное. А в информационных листках черным по белому указано, куда нужно звонить в случае беды.
«Я всегда отдельно прошу не выбрасывать, а поместить на доску объявлений в подъезде - вдруг кому-то надо будет. Спросить не у кого, а листок на виду», - отметила специалист Дома молодежи Наталья Дьячкова.
Помимо сотрудников Дома молодежи, в акции приняли участие волонтеры из числа студентов и представители полиции. За один раз они вручили пензенцам несколько сотен цветных бюллетеней.
«Акция направлена в первую очередь на неравнодушных граждан. Люди, страдающие зависимостью, прекрасно знают и про службы, и какие там телефоны, но не обращаются - боятся ответственности либо не хотят», - пояснил волонтер Даниил Амплеев.
«59-10-10 - телефон, по которому можно обратиться и сообщить о фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Работает круглосуточно, анонимный. Вся информация, которая на него поступит, будет проверяться оперативными подразделениями», - сообщил оперуполномоченный УНК УМВД России по Пензенской области Павел Карнаухов.
Вместе с антинаркотическими листовками пензенцам раздавали и направленные на борьбу с экстремизмом.
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Им нужно поднядться вверх по Московской до Советской площади. Религия = опиум для народа!!!