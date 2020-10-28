Ученики пензенской школы создали собственную мультстудию

28.10.2020 | 19:45

Учащиеся пензенской школы № 27 создали собственную анимационную студию. Сами пишут сценарии, рисуют героев, декорации к мультфильмам, озвучивают.

Сначала все снимали на фотоаппарат.

«Иногда в кадр попадают руки, иногда получается неровно. При просмотре мы такие кадры удаляем. Если какие-то не получились, делаем новые», - рассказал школьник Глеб Зуев.

Затем у студии появились своя видеокамера и даже мультипликационный станок.

«Это техническое устройство, удобное с организационной точки зрения. Камера, которая производит захват кадров, закреплена на самом станке. Если нечаянно подвинуть станок, камера сдвинется вместе с ним и в поле съемки ничего не произойдет», - пояснила руководитель мультстудии «Подарок» Анна Мешкова.

Сейчас ребята трудятся над созданием фильма «Герой нашего времени». Мальчик в желтой футболке, их ровесник, ходит в школу, играет, учится.

«Двигать и фотографировать - в принципе, ничего сложного. Только надо настроить свет, чтобы было все видно», - уточнил технологию ученик Артем Никонов.

А потом мальчик вырастает и летит к звездам.

В студии «Подарок» сняли уже десятки мультфильмов на различные темы. Теперь в коллекции появился еще один.