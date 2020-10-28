Перед Новым годом в области усилят профилактику преступности

28.10.2020 | 08:17

В Пензенской области усилят профилактическую работу, чтобы снизить уровень преступности в долгосрочной и краткосрочной перспективе - во время грядущих новогодних праздников.

Поручение было дано во время координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе во вторник, 27 октября.

«Должна быть выстроена эффективная система профилактики, работающая в долгосрочной перспективе. Впереди новогодние праздники, очень важно, чтобы не было эксцессов», - подчеркнул Белозерцев.

По данным региональной прокуратуры, за 9 месяцев 2020 года в Пензенской области было зарегистрировано 10 302 преступления, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2021-го (9 910). На 16,8% увеличилось число тяжких преступлений, на 1,5% - преступлений небольшой тяжести. Количество особо тяжких уменьшилось на 1,1%, средней тяжести - на 1,9%.

75,4% зарегистрированных преступлений совершены в городах и поселках городского типа.

По мнению Ивана Белозерцева, рост числа нарушений закона свидетельствует о недоработках муниципальной власти и правоохранительных органов.

«Если у граждан, которые раньше получили приговор суда и понесли наказание, вновь возникают трения с законом - значит, им не предложили альтернативы: не контролировали, не социализировали, не помогали с трудоустройством», - уверен Белозерцев.

В ближайшее время обстановка в каждом муниципальном образовании будет проанализирована, после чего их руководители представят свои варианты программ по профилактике правонарушений.