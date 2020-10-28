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Общество

Губернатор: Система здравоохранения работает напряженно

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В среду, 28 октября, на пресс-конференции, проводившейся информагентством России ТАСС в онлайн-формате, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал об эпидемиологической ситуации в регионе.

«Она непростая, но находится под контролем. И правительство, и министерство здравоохранения, и я как губернатор уделяем этому каждодневное внимание. Задача - сделать все, чтобы не было активного распространения коронавирусной инфекции», - сообщил он.

По словам губернатора, для этого принимаются соответствующие меры по рекомендации Роспотребнадзора.

«У нас граждане в торговых сетях все находятся в масках, на улице не всегда этого удается достичь, но в последнее время все больше, даже находясь на улице, надевают маску.

Система здравоохранения работает напряженно, но с задачей справляется. Все, что касается работы промышленной группы, малого и среднего бизнеса, у нас ничего не закрыто, сфера культуры, образования, соцзащиты - все работают в обычном режиме», - обрисовал ситуацию Иван Белозерцев.

Он рассказал о выделении дополнительного транспорта для врачей общей практики, которые выезжают на вызовы, привлечении студентов, расширении коечного фонда.

На совещании 26 октября губернатор заявлял: «Я бы так сказал: у нас огромное, у нас большое количество заболевших каждый день, у нас переполнены больницы, в разы перегружено первичное звено и те, кто работает в красной зоне, у нас запредельная нагрузка на врачебный персонал».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

но в последнее время все больше, даже находясь на улице, надевают маску.

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ну стадо баранов же

Гость||

На улице зачем маска????

Гость||

На улице зачем маска????

----

вопрос к идиотам, принимающим подобные решения

Гость||

Надо жёстче с масками вопрос ставить чтобы распространения не было ! А то своими выхлопами любят поделится ! На всех маски надеть и снимать только требованию должностных лиц !

Гость||

А как работает система рпц?

Которой построили за счёт бюджета торговый центр за 15 миллиардов, надарили земли и зданий...

Гость||

Интересно, кто сделал так, что сейчас в больницах самые главные люди это бухгалтеры и представители страховых, а не врачи. Кто ввёл в понятие план выписки? Кто? Удивляются ещё, что у них врачи увольняются

Гость||

Что нужно знать о масках и перчатках

Только с вашего согласия вы можете это надевать! в случае навязывания или отказа в продаже/обслуживании обращаться в прокуратуру с фиксацией нарушений, а их уже будет много!

Зверев В. В., микробиолог, доктор биол. наук, академик РАН, проф., зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета:

“Постоянное ношение масок вызывает рост грибковых, аллергических заболеваний, увеличивает риск развития эмфиземы легких, бронхиальной астмы, бактериологической пневмонии и туберкулёза. Перчатки и антисептики портят кожу, уничтожают полезную микрофлору, провоцируют дерматиты.

Полетаев А. Б., врач-иммунолог, д.м.н., проф. НИИ нормальной физиологии им. П. К. Анохина, научный руководитель Медицинского исследовательского центра «Иммункулус»:

“Больно уж меры профилактические не те. Перчатки — это чушь собачья, способ отъема денег у населения. Маски это как сетка рабица от комаров. С масок летит синтетика к нам в лёгкие, загрязняя лёгочную ткань. Потом это очень-очень медленно выводится мокротой. Когда рот и нос закрыты маской, через два десятков вдохов (1-1,5 мин) концентрация углекислоты превышает 5ПДК. Сердечникам, лёгочникам, больным сосудистыми заболеваниями это очень плохо. Увеличивается риск приступов и смерти”

Редько А. А., врач, д.м.н., проф., награда“Отличник здравоохранения”, Действительный член Международной Академии наук экологии и безопасности (МАНЭБ), председатель экспертного медицинского совета в АНО «ИнноПром»:

“Маски являются источником инфекций. От дыхания, под маской создается влажная и теплая среда, благоприятная для размножения вирусов и бактерий, которые вы выдыхаете. Если на вас кто-то чихнул, ну сколько вы ноздрями своими зацепите? А на маску осядет в 1000 раз больше, и эту 1000 раз вы будете постоянно вдыхать в себя. И при этом ваша сатурация (получение кислорода) будет снижена до 94% (96% — нижняя граница), потому что вы дышите углекислотой, которую вы

Гость||

И на улице и везде в маске ходить надо , чтобы в привычку вошло, и переболевшим тоже

Гость||

Гость писал(a):

ну стадо баранов же
Ну да. И любой баран лучше тебя. Смешно, правда?

Гость||

Чем больше людей в масках, тем больше заражённых.

Только я это заметил?

Гость||

Гость писал(a):

Редько А. А., врач, д.м.н., проф., награда“Отличник
А он тоже дурачок, как и ты?

Гость||

Гость писал(a):

Чем больше людей в масках, тем больше заражённых.

Только я это заметил?

Чем больше пожарных, тем больше пожаров. Я это заметил а ты?

Гость||

Чем тупее человек, тем хуже у него с причинно-следственными связями. Это давно заметили.

Гость||

Гость писал(a):

На улице зачем маска????
Вы разве не знаете? Это по другой причине, не связанной с коронавирусом.

Гость||

Пацаки, намордники надеть!

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Имя: Гость
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