Губернатор: Система здравоохранения работает напряженно

28.10.2020 | 09:47

В среду, 28 октября, на пресс-конференции, проводившейся информагентством России ТАСС в онлайн-формате, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал об эпидемиологической ситуации в регионе.

«Она непростая, но находится под контролем. И правительство, и министерство здравоохранения, и я как губернатор уделяем этому каждодневное внимание. Задача - сделать все, чтобы не было активного распространения коронавирусной инфекции», - сообщил он.

По словам губернатора, для этого принимаются соответствующие меры по рекомендации Роспотребнадзора.

«У нас граждане в торговых сетях все находятся в масках, на улице не всегда этого удается достичь, но в последнее время все больше, даже находясь на улице, надевают маску.

Система здравоохранения работает напряженно, но с задачей справляется. Все, что касается работы промышленной группы, малого и среднего бизнеса, у нас ничего не закрыто, сфера культуры, образования, соцзащиты - все работают в обычном режиме», - обрисовал ситуацию Иван Белозерцев.

Он рассказал о выделении дополнительного транспорта для врачей общей практики, которые выезжают на вызовы, привлечении студентов, расширении коечного фонда.

На совещании 26 октября губернатор заявлял: «Я бы так сказал: у нас огромное, у нас большое количество заболевших каждый день, у нас переполнены больницы, в разы перегружено первичное звено и те, кто работает в красной зоне, у нас запредельная нагрузка на врачебный персонал».