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Общество

АО «ЭнергосбыТ Плюс» определило лучшие ТСЖ

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Руководство пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвело итоги традиционного конкурса на лучшую управляющую компанию/ТСЖ. Из 15 претендентов выбрали 3 финалистов, соответствующих всем предъявленным требованиям. В списке награждаемых - «Пензастрой-сервис», ТСЖ «Мир» и ТСН «Полет».

«Основными критериями отбора были наличие договора с энергосбытовой компанией и отсутствие задолженности в течение года. Дополнительные критерии - наличие общедомовых приборов учета отопления и горячего водоснабжения, оснащенность приборами учета порядка 90% квартир», - сообщил руководитель управления по сбору денежных средств АО «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Ханин.

Кроме того, ключевыми факторами в выборе победителей стали своевременная подготовка жилого фонда к отопительному сезону и применение энергосберегающих технологий. Например, ТСЖ «Мир» оптимизировало потребление тепловой энергии.

Победители конкурса поделились секретами успешного управления жилым фондом, взаимодействия с гарантирующим поставщиком тепловой энергии.

«Мы самостоятельно начисляем на базе единого платежного документа плату за тепловую энергию, отопление и горячее водоснабжение, но жители платят напрямую в «Т Плюс». Транзитные деньги в ТСЖ вообще не попадают. Это дисциплинирует жителей и хорошо для ресурсника. В наших руках - учет, в его - прием денег от населения», - рассказал руководитель ТСН «Полет» Павел Кузнецов.

В качестве поощрения победителям конкурса вручили сертификаты одного из магазинов бытовой техники и электроники.

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