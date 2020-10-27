Собственники домов на ул. Урицкого продолжают противостоять мэрии

27.10.2020 | 18:30

Дома около набережной в районе Бакунинского моста появились так давно, что уже стали неприметными для глаза обывателя. И оказались преградой для местных властей. Земля понадобилась для реализации крупного проекта, людей попросили освободить территорию.

«В этой части должна быть проведена реконструкция ливневой канализации, которая сбрасывает воду из центральной части города в Суру. Соответственно, мы планируем, что выкуп земельных участков завершится до конца текущего года», - сообщил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Однако жителей не устроила сумма, которую им предложили за их владения. Ее сочли заниженной.

«Куда мы с 300 тысяч? Купим палатку и пойдем на площадь Ленина жить?» - поинтересовался Денис Вилков.

«За весь участок они выставили 1 миллион 900 тысяч, а отсюда высчитали, кому какая доля. У меня, например, 13/100 - мне за землю дают 172 тысячи!» - возмутился Александр Тимаков.

Сейчас собственники и мэрия спорят в суде. Независимые экспертизы дают разные результаты. Жители добиваются, чтобы размер компенсации был увеличен. Фемида решения пока не вынесла.

«Это наш родовой дом. Здесь родились моя мама, тетка, мы все здесь жили. Я сам тут же родился, мои два сына - тоже», - рассказал Дмитрий Рудняев.

Мэрия планирует выкупить несколько земельных участков в районе набережной. Кое-кто из собственников тем временем согласился на предложение властей.

«По изъятию на данных объектах были разные позиции, в том числе некоторые граждане согласны с оценкой. В настоящее время администрацией Пензы изъят земельный участок по адресу: ул. Урицкого, 47. Также подписаны соглашения о выкупе 35/100 и 15/100 права собственности на жилой дом по адресу: ул. Максима Горького, 7», - гласит письмо, заверенное первым заместителем главы администрации Пензы Виталием Макаровым.

А пензенцы с Урицкого, 93, сдаваться не хотят и о своей проблеме даже сообщили Президенту РФ, отправив письмо на прямую линию.