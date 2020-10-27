Предписания Роспотребнадзора вступят в силу 28 октября

27.10.2020 | 20:45

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обязала граждан скрывать свои лица за защитными масками. Предписание Роспотребнадзора вступит в силу в среду, 28 октября, сообщается на официальном сайте ведомства.

Дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции теперь действуют в такси, на парковке, в лифте. Как и раньше, облачаться в маску нужно в транспорте, в различных организациях и учреждениях, а также на территориях общего пользования, где при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек, говорится в постановлении.

Во всех остальных случаях можно дышать свободно - штраф выписывать не будут.

«Постановлением губернатора не предусмотрено ношение маски на улице, но тем, кто стоит на остановках, ожидая общественный транспорт, лучше надевать маску заранее, чтобы сделать это, по крайней мере, чистыми руками, а не когда вы уже в толкучке стоите в салоне автобуса.

Надевать маску нужно не только людям с признаками ОРВИ, но и внешне здоровым людям, так как они могут быть бессимптомными носителями инфекции и представлять опасность для окружающих», - предупредила Вера Быкова.

По-прежнему необходимо чаще мыть руки, проводить дезинфекцию, держать держаться друг от друга подальше, где это возможно.

«В час пик в общественном транспорте о дистанции речь не идет. Пассажиры просто тотально должны соблюдать масочный режим, помнить об антисептиках или о том, что можно носить перчатки. После того как вы вышли из транспорта, маску и перчатки в обязательном порядке нужно утилизировать», - добавила Вера Быкова.

Полноценный сон - еще один залог здоровья, тем более что ночная жизнь в стране на время может остановиться. В Роспотребнадзоре выступили с предложением запретить работу ресторанов, баров и кафе с 23:00 до 06:00 и, кроме того, ввести ограничения на проведение развлекательных мероприятий в этот период.

Постановление носит рекомендательных характер. Власти региона вправе сами решить, как им поступить - в зависимости от эпидемиологической обстановки. Под угрозой оказались и предстоящие новогодние корпоративы.