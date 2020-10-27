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Общество

Предписания Роспотребнадзора вступят в силу 28 октября

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обязала граждан скрывать свои лица за защитными масками. Предписание Роспотребнадзора вступит в силу в среду, 28 октября, сообщается на официальном сайте ведомства.

Дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции теперь действуют в такси, на парковке, в лифте. Как и раньше, облачаться в маску нужно в транспорте, в различных организациях и учреждениях, а также на территориях общего пользования, где при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек, говорится в постановлении.

Во всех остальных случаях можно дышать свободно - штраф выписывать не будут.

«Постановлением губернатора не предусмотрено ношение маски на улице, но тем, кто стоит на остановках, ожидая общественный транспорт, лучше надевать маску заранее, чтобы сделать это, по крайней мере, чистыми руками, а не когда вы уже в толкучке стоите в салоне автобуса.

Надевать маску нужно не только людям с признаками ОРВИ, но и внешне здоровым людям, так как они могут быть бессимптомными носителями инфекции и представлять опасность для окружающих», - предупредила Вера Быкова.

По-прежнему необходимо чаще мыть руки, проводить дезинфекцию, держать держаться друг от друга подальше, где это возможно.

«В час пик в общественном транспорте о дистанции речь не идет. Пассажиры просто тотально должны соблюдать масочный режим, помнить об антисептиках или о том, что можно носить перчатки. После того как вы вышли из транспорта, маску и перчатки в обязательном порядке нужно утилизировать», - добавила Вера Быкова.

Полноценный сон - еще один залог здоровья, тем более что ночная жизнь в стране на время может остановиться. В Роспотребнадзоре выступили с предложением запретить работу ресторанов, баров и кафе с 23:00 до 06:00 и, кроме того, ввести ограничения на проведение развлекательных мероприятий в этот период.

Постановление носит рекомендательных характер. Власти региона вправе сами решить, как им поступить - в зависимости от эпидемиологической обстановки. Под угрозой оказались и предстоящие новогодние корпоративы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Во всех остальных случаях можно дышать свободно - штраф выписывать не будут.
ПРИКОЛЬНО ТАК НАПИСАЛИ! БРАВО ПЕНЗИНФОРМ! БРАВО!!!

Гость||

Неужели с 23 до 6 утра кафе не будут в Пензе работать?

Гость||

Это всего лишь РЕКОМЕНДАЦИИ!В Москве Собянин отказался закрывать рестораны и кафе,работающие ночью и никакой Роспотребнадзор ему не указ.

Гость||

Фотки крутые подобрали

Гость||

penzainform.ru писал(a):

обязала граждан скрывать свои лица за защитными масками
Никого Роспотребнадзор не "обязал"...что за чушь...

Самостоятельно вводить любые ограничительные (карантинные) меры санврач вправе лишь на объекте или предприятии. На уровне города, региона, всей России - любые ограничительные меры вводят органы власти и местного самоуправления либо правительство России.

Читайте, дорогие сотрудники роспотребнадзора, статьи 31 и 51 закона "о санитарно-эпидемическом благополучии", на которые сами ссылаетесь в этом постановлении)))

То есть все как раньше, ничего для нас не изменилось.

Только если Белозерцев 1) вместо режима повышенной готовности введет режим карантина и 2) укажет в своем постановлении предложенные здесь меры - только тогда будет о чем разговаривать.

Гость||

Когда начнут штрафовать посетителей рпц?

Гость||

27.10.2020 20:56|

Это всего лишь РЕКОМЕНДАЦИИ!В Москве Собянин отказался закрывать рестораны и кафе,работающие ночью и никакой Роспотребнадзор ему не указ.

Инфо ходит, что ночники Мишустину принадлежат , там на сетру на зятя оформлены......

Гость||

Гость писал(a):

ПРИКОЛЬНО ТАК НАПИСАЛИ! БРАВО ПЕНЗИНФОРМ! БРАВО!!!
А - "Полноценный сон - еще один залог здоровья" ?)))

молодцы...могут же

Гость||

Снова и опять антимасочники заблеяли ту же волынку. Во всех ветках форума.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):

ПРИКОЛЬНО ТАК НАПИСАЛИ! БРАВО ПЕНЗИНФОРМ! БРАВО!!!

А - "Полноценный сон - еще один залог здоровья" ?)))

молодцы...могут же

а вот еще

penzainform.ru писал(a):

не предусмотрено ношение маски на улице, но тем, кто стоит на остановках, ожидая общественный транспорт, лучше надевать маску заранее, чтобы сделать это, по крайней мере, чистыми руками, а не когда вы уже в толкучке стоите в салоне автобуса.

Гость||

Гость писал(a):

Неужели с 23 до 6 утра кафе не будут в Пензе работать?
Что, все счастье в жизни по ночам в барах деньги просаживать?

Гость||

Гость писал(a):

Во всех ветках форума.
Следишь? Ничего, работай.

Гость||

Гость писал(a):

а вот еще
Там и девчонка с Лермонтова жжот

"После того как вы вышли из транспорта, маску и перчатки в обязательном порядке нужно утилизировать"

ага,ага))

Гость||

Сколько лет Вере Быковой?

Гость||

На фото вроде ничё так...хотя под хиджабом не все видно)

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Имя: Гость
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