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Общество

Автобусы без кондукторов не стали в Заречном новшеством

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Зареченские пассажиры теперь сами себе кондуктора. В транспорте, который курсирует по закрытому городу, отказались от билетеров. Рядом с кабиной водителя появился ящик-касса.

Бескондукторное обслуживание для Заречного не новшество. Пару лет назад уже пробовали ввести такой порядок обилечивания пассажиров. Но тогда на водителя возложили обязанность принимать деньги и выдавать проездные талоны, тем самым отвлекая его от основной работы.

«У нас не первый год уже нехватка кондукторского состава. Сейчас люди начинают болеть в связи с пандемией, уже много находится на больничном», - рассказал начальник службы эксплуатации автотранспортного предприятия Юрий Колечкин (г. Заречный).

Когда людской ресурс стал истощаться, решили вспомнить старый советский лозунг «Совесть пассажира - лучший контролер» из тех времен, когда в автобусах были установлены кассы-копилки. Опустил монету - оторвал билет и едешь спокойно.

«Есть вопросы наподобие «У меня вот 200 рублей, как разменять?» Тут вопросов много, будем решать. Сейчас, когда пассажиры уже обилетились, у водителя набирается мелочь и они начинают сами разменивать деньги - естественно, под контролем водителя. 100 рублей положил - мелочь набрал», - пояснил Юрий Колечкин.

Действия пассажиров все же находятся под пристальным надзором: в салонах автобусов установлены видеокамеры. Также на линии работает контроль, так что зайцам не скрыться.

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Гость||

Главное - поставить видеокамеру. И троллейбусы,пензинформ писал, тоже хотят оборудовать. Выжившая из ума вохра)))

Тридцать лет назад я мог без паспорта купить билет на поезд или междугородний автобус, жил без учета моей жизни в сотне разных систем, получал зарплату и лечился без инн и снилс, садился за руль без полиса осаго, спокойно ходил по улицам без тысяч камер, свободно перемещался без огороженных заборами дворов и кварталов...

Но тоталитаризм был тогда, а не сейчас)

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