За двадцать дней пензенская санавиация совершила пять вылетов

26.10.2020 | 18:15

За работу санитарной авиации и транспортировку пациентов из Пензы в клиники других регионов отвечает областная станция скорой помощи.

«Мы обучили своих сотрудников - это 20 человек: врачи - анестезиологи-реаниматологи и медсестры-анестезисты (и медбратья). Так что станция скорой помощи готова оказывать данную услугу», - сообщил главный врач Пензенской станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев.

За 20 дней работы санавиации состоялось пять вылетов с пациентами на борту. Одного доставили в Нижний Новгород, четверо в сопровождении медиков отправились в Москву.

Стоимость одного часа полета - около 200 тысяч рублей. В настоящее время готовят документацию для проведения торгов по выбору компании, которая в 2021 году будет выполнять медицинские рейсы.

«Планируем не только транспортировать пациентов в федеральные клиники, но и осуществлять эвакуацию внутри области. Будут строиться площадки, одна - в Земетчине», - уточнил Владимир Атякшев.

В 2020-м на работу санавиации из федерального и областного бюджетов выделили около 15 миллионов рублей.