Сотрудники «Дамате» высадили сеянцы во время акции «Сохраним лес»

26.10.2020 | 15:10

Сотрудники группы компаний «Дамате» по личной инициативе приняли участие в мероприятии под названием «Сохраним лес», которое проводилось в рамках всероссийской акции «Живи, лес!» 23 октября в районе села Кондоль Пензенского района - в Ермоловско-Степном участковом лесничестве Ахунско-Ленинского лесничества.

80 добровольцев за один день акции высадили около 6 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на общей площади около 1,2 гектара.

15 волонтеров «Дамате» внесли посильный вклад и посадили более 1 200 сеянцев. На мероприятии были и рядовые сотрудники, и руководящий состав. Компания предоставила всем им спецодежду, а также организовала доставку до места.

В настоящее время волонтерское движение активно продвигается в «Дамате» и является неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития. В дальнейшем добровольцы продолжат участвовать в различных социальных и экологических акциях.

«Дамате» системно реализует политику социальной ответственности и в конце августа 2020 года объявила о начале разработки долгосрочной «Стратегии устойчивого развития». Это комплексная программа с перечнем конкретных мероприятий, которые направлены на улучшение показателей компании в социальной, экологической и экономической сферах. «Дамате» станет одним из немногих крупных российских холдингов, планирующих запуск стратегии по образцу лучших западных компаний.

Лесовосстановительная кампания «Сохраним лес» проходит с сентября по ноябрь 2020 года. Общественность привлекается к работам по посадке леса и уходу за ним, очистке лесов от мусора, сбору семян лесных растений. Кроме того, организуются встречи с молодежью, проводятся занятия, публичные лекции, экскурсии и экспозиции, посвященные лесной тематике.