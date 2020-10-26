Сергей Златогорский о COVID-19: Нам что, всем окуклиться?

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский рассказал, почему в городе не отменяют массовые мероприятия. Своей позицией он поделился с интернет-пользователями в интервью, опубликованном в группе «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте» вечером в воскресенье, 25 октября.
Горожане поинтересовались у мэра, почему на ближайшее время запланированы концерты в «Юности» и «Родине». По их мнению, проводить подобные мероприятия в сложившейся эпидситуации опасно.
Однако Златогорский эту точку зрения не разделил.
«Я уже ранее говорил: жизнь нельзя останавливать совсем. По прогнозам, ковид будет «активничать» до следующего лета. Нам что, больше чем на полгода всем окуклиться? Надо находить баланс между мерами безопасности и нормальной, полноценной повседневной жизнью», - заявил мэр Кузнецка.
При этом он напомнил, что существуют контрольно-надзорные органы, которые разработали рекомендации по проведению мероприятий (определяют нормативы заполняемости залов и т. д.).
«Поэтому, если кто-то что-то нарушает, не соблюдает рекомендации и т. п. - уж поверьте, у нас в городе есть кому этими вопросами заняться», - обнадежил Златогорский.
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Ну правильно, зачем "окукливаться", если можно просто помереть?
Мест в больницах нет, уже власть даже это признает, но мероприятия не отменим, ни культурные, ни спортивные, более того, детские команды вместе с родителями даже на турниры в другие города едут- чтобы и там подхватить, обратно нам привезти .
Но главное же не окукливаться!