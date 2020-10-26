Сергей Златогорский о COVID-19: Нам что, всем окуклиться?

26.10.2020 | 11:06

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский рассказал, почему в городе не отменяют массовые мероприятия. Своей позицией он поделился с интернет-пользователями в интервью, опубликованном в группе «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте» вечером в воскресенье, 25 октября.

Горожане поинтересовались у мэра, почему на ближайшее время запланированы концерты в «Юности» и «Родине». По их мнению, проводить подобные мероприятия в сложившейся эпидситуации опасно.

Однако Златогорский эту точку зрения не разделил.

«Я уже ранее говорил: жизнь нельзя останавливать совсем. По прогнозам, ковид будет «активничать» до следующего лета. Нам что, больше чем на полгода всем окуклиться? Надо находить баланс между мерами безопасности и нормальной, полноценной повседневной жизнью», - заявил мэр Кузнецка.

При этом он напомнил, что существуют контрольно-надзорные органы, которые разработали рекомендации по проведению мероприятий (определяют нормативы заполняемости залов и т. д.).

«Поэтому, если кто-то что-то нарушает, не соблюдает рекомендации и т. п. - уж поверьте, у нас в городе есть кому этими вопросами заняться», - обнадежил Златогорский.