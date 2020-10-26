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Общество

Сергей Златогорский о COVID-19: Нам что, всем окуклиться?

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Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский рассказал, почему в городе не отменяют массовые мероприятия. Своей позицией он поделился с интернет-пользователями в интервью, опубликованном в группе «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте» вечером в воскресенье, 25 октября.

Горожане поинтересовались у мэра, почему на ближайшее время запланированы концерты в «Юности» и «Родине». По их мнению, проводить подобные мероприятия в сложившейся эпидситуации опасно.

Однако Златогорский эту точку зрения не разделил.

«Я уже ранее говорил: жизнь нельзя останавливать совсем. По прогнозам, ковид будет «активничать» до следующего лета. Нам что, больше чем на полгода всем окуклиться? Надо находить баланс между мерами безопасности и нормальной, полноценной повседневной жизнью», - заявил мэр Кузнецка.

При этом он напомнил, что существуют контрольно-надзорные органы, которые разработали рекомендации по проведению мероприятий (определяют нормативы заполняемости залов и т. д.).

«Поэтому, если кто-то что-то нарушает, не соблюдает рекомендации и т. п. - уж поверьте, у нас в городе есть кому этими вопросами заняться», - обнадежил Златогорский.

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Гость||

Ну правильно, зачем "окукливаться", если можно просто помереть?

Мест в больницах нет, уже власть даже это признает, но мероприятия не отменим, ни культурные, ни спортивные, более того, детские команды вместе с родителями даже на турниры в другие города едут- чтобы и там подхватить, обратно нам привезти .

Но главное же не окукливаться!

Гость||

В Кузнецке всё пофиг. Там и статистику не портят, ни одного больного. А то, что пол города лежат с неизвестной пневмонией начальникам наплевать. После концертов ждите очередную волну неизвестного заболевания.

Гость||

Нада не окукливаться, нада скукоживаться

Гость||

Политика власти балансирует между безумием и преступлением. Конечно, надо отменять все массовые мероприятия, отправлять детей на долгие, недели на 3 каникулы. Максимально разобщать людей. Власть как раз окукливается, делая вид, что они справляются. Хотя сам губернатор говорит, что всё плохо, КИСЛОРОДА НЕ ХВАТАЕТ. А это значит, что кто-то просто не может дышать. Получается, мэру плевать на это?

Гость||

А что это слово означает? Переведите, плизз

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Горожане поинтересовались у мэра, почему на ближайшее время запланированы концерты в «Юности» и «Родине». По их мнению, проводить подобные мероприятия в сложившейся эпидситуации опасно.

Однако Златогорский эту точку зрения не разделил.

Я осуждаю решение Златогорского.

Гость||

Кузнечане, ну вы не ходите, и всего делов! Берегите себя! Видите же, что всё пущено на самотёк.

Гость||

У Кузнечан лучший окукливатель в области. Лучше губернатора! Где ещё так безответственно ведёт себя власть во время эпидемии?

Гость||

А как же - кислорода не хватает ? Это уже диверсия !Ало - у вас люди умирают вобще то .

Гость||

Тебе может и не надо окуклиться-если,не дай Бог,конечно,захвораешь, тест,КТ,тут же сделают,да и в коридоре не положат,как многих горожан,а как вот другим,а Златогорский?

Смертность,у нас в России,Златогорский,гораздо выше,чем в той же Франции,ну или Италии,при том,что там выявляется гораздо больше инфицированных!

Вот и окукливайся,кто кашлянет,а кто помрёт.

Что-то вон Испания объявила комендантский час на полгода,заботясь о соотечественниках,а у нас "все под контролем?"

Гость||

Хахол молодец

Гость||

Лучше окуклиться, чем скукожиться.

Гость||

Окукливатель , ты когда карантин введёшь?

Гость||

Гость писал(a):

А как же - кислорода не хватает ?
А вот так! Не хватает. Кислородную станцию в Бурденко построили, вот там хватает.

Весной ещё говорили, что в день кислорода тратят больше, нежели раньше за 3 месяца (!!). А сейчас ещё больше больных, вот и считайте, кому кислорода хватит.

Гость||

СА молодец, все правильно делает,а вам безмозглым не угодишь, то карантин вводят, орете зачем это надо, то просто меры предостороженности вводят, вы и здесь не довольны, если чего дома сидите и не высовывайтесь,остальные без вас разберутся.

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Имя: Гость
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