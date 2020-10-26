Главврач Кузнецкой МРБ рассказал, сколько дней лечат пневмонию

26.10.2020 | 14:59

Показатели заболеваемости ОРВИ и пневмониями в Кузнецкой межрайонной больнице в этом году в десять раз превышают прошлогодние. Об этом в понедельник, 26 октября, рассказал главврач лечебного учреждения Алексей Потапов.

«1 402 случая пневмонии, 309 случаев подтвержденного COVID-19 и 10 437 случаев ОРВИ - это в десять раз больше, чем в прошлом году, кроме COVID, его тогда не было вообще», - конкретизировал он.

Сейчас в инфекционном отделении вместо 15 штатных коек развернуто 50. Они появились в результате перепрофилирования из терапевтических, то есть в общей сложности число коек осталось неизменным - 500.

«Сроки лечения в стационаре от пневмонии без COVID - от 14 до 21 дня, с коронавирусом - от 28 до 36 дней с последующим амбулаторным долечиванием до 14 дней. То есть из стационара выписался (хоть после нековидной пневмонии, хоть после ковидной) - дома долечиваешься до 14 дней», - уточнил главврач.

Согласно маршрутизации, утвержденной минздравом области, в инфекционное отделение межрайонной больницы госпитализируются пациенты со средней степенью тяжести. Легкая степень болезни лечится на дому, а тяжелых отправляют в Пензу.

Главный врач больницы коснулся и кадровой тематики. По его словам, в Кузнецке и Кузнецком районе (без филиалов) насчитывается 158 врачей, укомплектованность медиками составляет 60%, водителями - 80%. За 9 месяцев текущего года пять врачей ушли на пенсию, двое умерли, 9 уволились. Для сравнения: в прошлые годы увольнялось от 7 до 12 человек. А пришли в коллектив 18 врачей (из них двое ранее уволившихся пенсионеров).

Алексей Потапов также добавил, что нагрузка на врача на приеме в поликлинике составляет 5-6 человек в час, а бригады для выезда на дом получают 50-70, а иногда до 120 вызовов в день.

«Иногда люди ворчат: почему приехали так поздно, в восемь вечера? Мы вас уже и не ждем. А бывает, что в 21:00 и позже не открывают, не верят, что приехала скорая помощь», - поделился трудностями Алексей Потапов.

Он добавил, что врач, прибывший по вызову, может в дальнейшем вести пациента с помощью аудиоконтроля - бесед по телефону, чтобы понять, может ли больной оставаться дома или ему необходима госпитализация.

«В ковидный стационар госпитализируются больные с пневмониями средней и тяжелой степени, неважно ковидные они или нет. Критерии средней степени тяжести - это снижение насыщения крови кислородом (сатурация) ниже 95%, температура тела больше 38 градусов, число дыхательных движений более 22 в минуту, а самое главное - рентгенологическое наличие признаков пневмонии в каждом легком от 20 до 50%. Кроме того, есть пациенты с сопутствующими патологиями (диабетом, онкологией, заболеваниями сердца, бронхиальной астмой), а также возраст старше 65 лет. В этих случаях врач решает, необходима ли госпитализация», - уточнил Потапов.

Он напомнил: при инфицировании COVID-19 инкубационный период длится 14 дней, затем такой же срок человек заразен, а после этого он становится реконвалесцентным - то есть болен, но неопасен для окружающих.