Сетевое издание|18+|Воскресенье|25 окт 2020|19:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Продавцы заволновались о судьбе блошиного рынка в Терновке

Печать

Дождь гонит людей с насиженных мест, и не только он. Среди продавцов поползли слухи о том, что рынок в Терновке, в народе его именуют блошиным, скоро могут закрыть, по крайней мере, часть. На эту мысль здешних предпринимателей, которые занимаются реализацией товаров, бывших в употреблении, натолкнули появившийся металлический ангар и связки новых бордюрных камней.

Наталью Аляеву, как и десятки других арендаторов, волнует будущее ярмарки выходного дня и ее собственное.

«Я торгую давно. Дети вырастают, хочется что-то продать, новое купить. Я работаю, но по воскресеньям стараюсь приходить. Я пока не на пенсии, пенсию не дают», - пояснила Наталья Аляева.

На рынке же подрабатывают и те, кто уже на заслуженном отдыхе. Делают это не от хорошей жизни.

«Разве плохо на нашу пенсию вот эти вещи продать бэушные? Нам нужен этот рынок», - высказала мнение продавцов Любовь Чистякова.

Несколько лет назад на муниципальной земле на улице Центральной по инициативе администрации города была организована ярмарка, ее официальное название «Мода из комода». Как прокомментировали нынешнюю ситуацию в мэрии, «на прилегающей территории собственник участка принял решение об установке ограждения по его периметру, в связи с чем лица, ранее самостоятельно осуществлявшие там торговлю, могут обратиться в МУП «Городской центр торговли и услуг» для размещения на муниципальной ярмарке».

Однако несанкционированными торговцами люди себя не считают. Они исправно платят за аренду, места, кстати, пронумерованы. Все по закону, говорят возмущенные продавцы, в отличие от стихийного рынка, расположенного на другом конце города, на улице Тернопольской. Там реализации товаров не первой свежести никто и ничто не может помешать уже давно.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Перенести в Ухтинку эти грязь-рынки...

Гость||

На Тернопольской творится просто отвратительное безобразие,хотя рядом располагается Арбековский рынок. И администрация Октябрьского района ничего не предпринимает! Идешь по тротуару сквозь строй этих продавцов своих старых рейтуз и лапсердаков! Противно!

Гость||

Тётя,сколько стоит Ваш прикид?

А скоко Вы дадите за него?

Гость||

Что за люди, гнутый ржавый гвоздь и тот на продажу несут. Никогда не понимал.

Гость||

Как хорошо, что можно пойти и продать вещи ненужные и заработать копеечку. диванным лодырям не понять.

Гость||

Постоянные торговцы на блошином рынке - наглые, препятствуют другим гражданам. Какая аренда?! Какие места пронумерованы?! На земле? В грязи? Журналюшки, вы зачем врете?

Гость||

Гость писал(a):

Как хорошо, что можно пойти и продать вещи ненужные и заработать копеечку. диванным лодырям не понять.
Откуда у тебя столько ненужных вещей? С мусорки?

Гость||

Должна быть схема расположения торговых мест на видном месте. Ее не было и нет.

Гость||

Лагодинского, Верухину и Копылова нары заждались.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Как хорошо, что можно пойти и продать вещи ненужные и заработать копеечку. диванным лодырям не понять.
Откуда у тебя столько ненужных вещей? С мусорки?

Ты сколько курток на зиму покупаешь себе? ребенку? сколько пар обуви ?

Гость||

это где Гидрострой?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость писал(a):
Как хорошо, что можно пойти и продать вещи ненужные и заработать копеечку. диванным лодырям не понять.
Откуда у тебя столько ненужных вещей? С мусорки?

Ты сколько курток на зиму покупаешь себе? ребенку? сколько пар обуви ?

Ни сколько он не покупает. Сам на мусорке и берет.

Гость||

Гость писал(a):

Идешь по тротуару сквозь строй этих продавцов своих старых рейтуз и лапсердаков! Противно!
Родилась в болоте, выросла там же - замашки кваканья ЭЛИТЫ КОРОЛЕВ. Про жизнь можно не уточнять, но замашки ( планы)...

Гость||

Перенести в бессоновку !

Гость||

Гость писал(a):

Перенести в бессоновку !
За ваш счет любой каприз.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте