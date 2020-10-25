Продавцы заволновались о судьбе блошиного рынка в Терновке

25.10.2020 | 18:32

Дождь гонит людей с насиженных мест, и не только он. Среди продавцов поползли слухи о том, что рынок в Терновке, в народе его именуют блошиным, скоро могут закрыть, по крайней мере, часть. На эту мысль здешних предпринимателей, которые занимаются реализацией товаров, бывших в употреблении, натолкнули появившийся металлический ангар и связки новых бордюрных камней.

Наталью Аляеву, как и десятки других арендаторов, волнует будущее ярмарки выходного дня и ее собственное.

«Я торгую давно. Дети вырастают, хочется что-то продать, новое купить. Я работаю, но по воскресеньям стараюсь приходить. Я пока не на пенсии, пенсию не дают», - пояснила Наталья Аляева.

На рынке же подрабатывают и те, кто уже на заслуженном отдыхе. Делают это не от хорошей жизни.

«Разве плохо на нашу пенсию вот эти вещи продать бэушные? Нам нужен этот рынок», - высказала мнение продавцов Любовь Чистякова.

Несколько лет назад на муниципальной земле на улице Центральной по инициативе администрации города была организована ярмарка, ее официальное название «Мода из комода». Как прокомментировали нынешнюю ситуацию в мэрии, «на прилегающей территории собственник участка принял решение об установке ограждения по его периметру, в связи с чем лица, ранее самостоятельно осуществлявшие там торговлю, могут обратиться в МУП «Городской центр торговли и услуг» для размещения на муниципальной ярмарке».

Однако несанкционированными торговцами люди себя не считают. Они исправно платят за аренду, места, кстати, пронумерованы. Все по закону, говорят возмущенные продавцы, в отличие от стихийного рынка, расположенного на другом конце города, на улице Тернопольской. Там реализации товаров не первой свежести никто и ничто не может помешать уже давно.