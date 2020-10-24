В пензенскую библиотеку № 12 вернулось электричество

24.10.2020 | 20:45

В пензенскую библиотеку № 12 Пензы спустя год вернулось электричество, и это событие специалисты расценивают как праздник. Чтобы лампочки снова зажглись над книгами, они долго ждали и даже прошли через судебные тяжбы.

Спор возник с товариществом собственников жилья, которое управляет домом по адресу: Бекешская, 4, где библиотека занимает помещение. Некоммерческая организация и бюджетное учреждение не могли найти общий язык в вопросе пользования ресурсом.

«Они должны компенсировать нам все затраты, которые не оплатили. Они хотят из нас сделать каких-то монстров! Но мы не монстры - мы просто требуем свои деньги, которые вкладываем в содержание дома», - настаивал председатель ТСЖ «Восток» Джафяр Куряев.

«Мы сами немножко не ожидали, потому что ждали решения суда, а тут вдруг ТСЖ «Восток» все-таки решило дать нам свет. Очень рады и благодарны», - рассказала заведующая библиотекой Оксана Анисимова.

Ровно год библиотека оставалась без электричества, работая в прямом смысле от рассвета до заката, пока на улице стоял день. А в темных уголках помещения литературу можно было искать только с фонариком, почти на ощупь.

Вопреки опасениям библиотекарей, посетители не разбежались. В темноте люди продолжили тянуться к свету знаний.

«И так с образованием проблемы, читать не хотят дети. Книги дорогие - не все могут покупать уже. Всегда было надо и будет», - отметил посетитель библиотеки Игорь Шеркунов.

С возобновлением электроснабжения заработала пожарная система извещения, имеющая большое значение в учреждении с книгами. А еще в библиотеке скоро снова для уюта повесят шторы - их снимали в темное время.