Сетевое издание|18+|Суббота|24 окт 2020|22:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В пензенскую библиотеку № 12 вернулось электричество

Печать

В пензенскую библиотеку № 12 Пензы спустя год вернулось электричество, и это событие специалисты расценивают как праздник. Чтобы лампочки снова зажглись над книгами, они долго ждали и даже прошли через судебные тяжбы.

Спор возник с товариществом собственников жилья, которое управляет домом по адресу: Бекешская, 4, где библиотека занимает помещение. Некоммерческая организация и бюджетное учреждение не могли найти общий язык в вопросе пользования ресурсом.

«Они должны компенсировать нам все затраты, которые не оплатили. Они хотят из нас сделать каких-то монстров! Но мы не монстры - мы просто требуем свои деньги, которые вкладываем в содержание дома», - настаивал председатель ТСЖ «Восток» Джафяр Куряев.

«Мы сами немножко не ожидали, потому что ждали решения суда, а тут вдруг ТСЖ «Восток» все-таки решило дать нам свет. Очень рады и благодарны», - рассказала заведующая библиотекой Оксана Анисимова.

Ровно год библиотека оставалась без электричества, работая в прямом смысле от рассвета до заката, пока на улице стоял день. А в темных уголках помещения литературу можно было искать только с фонариком, почти на ощупь.

Вопреки опасениям библиотекарей, посетители не разбежались. В темноте люди продолжили тянуться к свету знаний.

«И так с образованием проблемы, читать не хотят дети. Книги дорогие - не все могут покупать уже. Всегда было надо и будет», - отметил посетитель библиотеки Игорь Шеркунов.

С возобновлением электроснабжения заработала пожарная система извещения, имеющая большое значение в учреждении с книгами. А еще в библиотеке скоро снова для уюта повесят шторы - их снимали в темное время.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Ученье - свет, знание - сила!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте