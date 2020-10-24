В частном секторе Пензы продолжаются рейды ГУ МЧС

24.10.2020 | 20:00

Пенсионер Геннадий Васильевич, большой любитель парилки, показал сотруднику МЧС, как все оборудовано в его небольшой, собственноручно выстроенной бане. Инспектор вполне одобрил.

Пенсионер заверил, что старается не оставлять без присмотра набирающую жар баню.

Бани, газовые котлы, дровяные печи - все, что может привести к неприятностям с огнем, осматривают инспекторы отдела надзорной деятельности. Их задача - не привлечь к административной ответственности хозяев частных домовладений, а напомнить им о мерах пожарной безопасности.

«Конечно, встречаются и нерадивые граждане, которые сжигают мусор у себя на участках на очень близких расстояниях, но таких с каждым годом становится все меньше. Их ограничивает даже не штраф, а гражданская ответственность - за себя, за жилище, за близких», - отметил старший инспектор ОНД и ПР г. Пензы Владимир Букреев.

Отопительный сезон набирает обороты, и уже в большинстве домов в частном секторе работает газовое оборудование.

«Я слежу, сын, внук - все следят!» - заявила жительница дома на ул. Запорожской.

«Проходимость дыма уменьшается, осаждается больше золы в дымоходах, сильнее нагревается труба и нагревает рядом расположенные горючие элементы. Нередко их перегрев приводит к возгоранию», - пояснил Владимир Букреев.

«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Руководство для семьи» - такие памятки сотрудники МЧС раздают в ходе рейда.