Участники фестиваля «Танцуй, Поволжье» оценили онлайн-формат

24.10.2020 | 20:30

Только на первый взгляд может показаться, что участники выступают на сцене. На самом деле весь фестиваль «Танцуй, Поволжье» проходит в режиме онлайн. Приехали только руководители коллективов, да и то не все, и члены жюри.

Судить экспертам конкурс в таком формате крайне непросто.

«Даже когда самый маленький участник выходит на сцену в первый раз, он уже артист. Он ждет ответной реакции от зала», - пояснил член жюри Тагир Латифуллин (г. Казань).

Да и техника сейчас не у всех коллективов на том уровне, как хотелось бы их руководителям. Сказались месяцы простоя, которые ребята провели в режиме онлайн, а затем каникулы.

Образцовый ансамбль «Веснушки» впервые решил принять участие в этом фестивале.

«Нам пришлось просто на собственной сцене провести такую «репетицию в костюмах» и снять то, что пошло. Четыре номера представили, пока еще нас не просмотрели», - рассказала художественный руководитель ансамбля Инна Крюкова.

Впрочем, участники довольны, что организаторы сделали все возможное, чтобы фестиваль состоялся, пусть и в таком формате. Всех руководителей коллективов достойно встретили, провели для них мастер-классы по хореографии и экскурсии по городу.

«Совершенно чудесная картинная галерея у вас! Много мест посетили, увидели ваш новый отстроенный театр, площадь великолепная - нам все очень понравилось», - оценила художественный руководитель образцового хореографического театра-студии Татьяна Соловьева (г. Калининград).