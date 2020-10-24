Аппарат ценой 2,8 млн позволит быстрее реабилитировать инсультников

24.10.2020 | 15:54

В отделение неврологии пензенской клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина поступило новое оборудование для реабилитации пациентов в остром периоде инсульта.

Стоимость транскраниального магнитного стимулятора (так называется прибор) - 2,8 млн рублей.

Аппарат позволит более эффективно вести восстановление пациентов с поражениями центральной и периферической нервной системы: невропатическими болями, последствиями инсульта, мигренями, болезнью Паркинсона, эпилепсией, шумом в ушах, рассеянным склерозом.

Медики уже прошли первичное ознакомление с возможностями аппарата, а в ноябре персонал отделения обучится работе на новом комплексе.