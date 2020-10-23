В Успенском соборе православные почтили память святителя Иннокентия

23.10.2020 | 19:03

Первый среди святых Сурского края и один из самых почитаемых в народе - 20 лет назад был канонизирован архимандрит Иннокентий. В 1819 году его назначили епископом Пензенским и Саратовским.

В Успенском кафедральном соборе прошла литургия, во время которой прославляли Иннокентия Пензенского. Возглавил службу митрополит Серафим.

В этом же храме находится рака, где покоятся мощи святого. Специально к празднику ее украсили цветами.

«Если говорить о земной жизни святителя Иннокентия, то это был один из первых русских церковных историков, один из первых ректоров петербургской семинарии, педагог, богослов, проповедник. Он стал святым благодаря не своим научным заслугам, а благодаря тому, что люди ему молились еще задолго до канонизации, получали исцеление и помощь в житейских ситуациях», - отметил краевед Евгений Белохвостиков.

Иннокентий возглавлял епархию недолго. Во время поездки в Саратов в августе 1819 года простудился и серьезно заболел, а 23 октября скончался.

«В Саратове тоже почитается его память, хотя он служил лишь однажды в Троицком соборе Саратова. Удивительно, как человек смог за полгода оставить о себе такую память, что его помнят до сегодняшнего дня», - пояснил митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.

Всего в Пензенском крае в разное время были канонизированы шесть человек.