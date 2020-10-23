В пензенском кардиоцентре прооперируют детей из Ульяновска

23.10.2020 | 11:32

13 юных жителей Ульяновской области, из которых пяти не исполнилось еще и года, отправятся в Пензу, где их прооперируют врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

Такое решение было принято после того, как совместная бригада ульяновских и пензенских специалистов провела консультирование в Ульяновской областной детской клинической больнице им. Ю. Ф. Горячева.

Всего осмотрели 45 пациентов. Тем, кому операция не требуется, доктора дали рекомендации по дальнейшей тактике наблюдения по месту жительства. Для детей, находящихся в стационаре с тяжелыми пороками сердца, были определены тактика по дальнейшему наблюдению и предварительные сроки оперативного вмешательства в кардиоцентре.

Как сообщается на сайте Ульяновской ОДКБ, сотрудничество этого лечебного учреждения и пензенского кардиохирургического центра длится около 12 лет. Специалисты постоянно обмениваются опытом.

Так, несколько лет назад кардиологи и специалисты УЗ-диагностики прошли стажировку в кардиоцентре, где обучились методике ведения детей с тяжелыми пороками сердца в до- и послеоперационный периоды. Сейчас они успешно применяют на практике знания, полученные от пензенских коллег.

Пензенский кардиоцентр стал для ульяновских маленьких сердечников настоящим спасением. Раньше многие дети, особенно в возрасте до года, не могли получить помощь - количество квот было ограничено.

Кроме того, пациентов с критическими врожденными пороками трудно было доставить в центральные клиники России из-за нестабильного состояния. Тяжелым больным часто требовалась искусственная вентиляция легких или внутривенное введение препаратов, поэтому транспортировка всегда грозила летальным исходом.

«Сейчас данная проблема решена. Ульяновск находится не так далеко от Пензы, что позволяет доставлять новорожденных в короткие сроки в кардиоцентр, в том числе на ИВЛ, для оказания им кардиохирургической помощи», - отметила заведующая кардиологическим отделением УОДКБ им. Ю. Ф. Горячева Татьяна Павхун.