Сотрудники ГИМС напомнили жителям области об опасности водоемов

23.10.2020 | 20:13

Государственный инспектор по маломерным судам Леонид Мотышен вне зависимости от времени года предупреждает об опасности, подстерегающей на водоемах.

Бывают ситуации, когда люди в лодке видят лишь на расстоянии заброшенного спининга, дальше для них все окутано туманной пеленой.

В особой зоне риска - рыбаки, которые с плавсредств пытаются поймать на крючок трофейный экземпляр. Подводные коряги могут привести к повреждению судна или его опрокидыванию.

«Осенью температура воды составляет всего 7-8 градусов. Если лодка перевернется и рыбак окажется в воде, намокшая одежда может потянуть вниз, холодная вода будет сковывать движения. Спастись в такой ситуации бывает довольно трудно», - пояснила ведущий специалист-эксперт группы безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по области Олеся Малинина.

«Человек, уходя на рыбалку, должен предупредить свою семью о том, что он выходит на такой-то водоем, или предупредить соседей. Нежелательно выходить на рыбалку одному», - сообщил инспектор центра ГИМС ГУ МЧС России по Пензенской области Леонид Мотышен.

По данным регионального управления МЧС, в октябре на водоемах области погибли три человека, в том числе и рыболов.