Еженедельник «Молодой ленинец» завоевал высокую награду в Москве

23.10.2020 | 18:05

Еженедельник «Молодой ленинец» вошел в золотой фонд российской прессы. Свидетельство об этом из столицы привезла главный редактор газеты Юлия Измайлова.

В Москве прошел деловой форум средств массовой информации, и в его рамках состоялся конкурс среди печатных изданий. Жюри оценивало претендентов на победу по ряду критериев.

«Мы отправляли экземпляры газет за 10 месяцев. Эксперты анализировали дизайн, качество, жанры, в которых мы работаем, и делали экспертизу нашего издания», - рассказала главный редактор еженедельника «Молодой ленинец» Юлия Измайлова.

Получение очередной награды воодушевило весь коллектив еженедельника. Можно сказать, это свидетельство подтверждает наличие хорошего вкуса у горожан, ведь «Молодой ленинец» уже много лет является одним из самых читаемых изданий, выходящих в Пензенской области.

«Признание нашего еженедельника на самом высоком уровне как газеты отличной, толковой, знающей и доброй, дающей пошаговые инструкции, конечно, очень радостно. Все журналисты в редакции рады и за нашего редактора, ведущего коллектив, и за самих себя», - отметил заместитель главного редактора еженедельника «Молодой ленинец» Владимир Вержбовский.

Юлия Измайлова привезла из столицы еще одну приятную новость: она завоевала специальный диплом всероссийского конкурса «Главный редактор года». Журналист считает, что награда - заслуга не только ее, но и всего коллектива.

«Молодой ленинец» продолжит работать для своих читателей. Мы прекрасно понимаем: чем выше награда, тем к большему она нас обязывает», - пояснила Юлия Измайлова.