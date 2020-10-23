Сетевое издание|18+|Пятница|23 окт 2020|11:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

+172: в Пензенской области установлен очередной антирекорд

Печать

В Пензенской области продолжают выявлять новые случаи коронавирусной инфекции. Утром в пятницу, 23 октября, свежую статистику опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе подтвердили 172 диагноза COVID-19 - для региона это новый антирекорд.

Таким образом, число инфицированных за все время пандемии составило 13 891.

В течение последней недели в Пензенской области сообщали как минимум о 160 новых заражениях ежедневно. Прошлый антирекорд был установлен 21 октября, когда стало известно о 168 носителях.

Число жертв, о которых сообщил оперштаб, к утру 23 октября достигло 162. Выздоровели 10 397 человек. 96 из них выписали за минувшие сутки.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Отлично!

Гость||

Картинка в тему, почему бы из нового дома офицеров не сделать временный госпиталь?

Гость||

Очередной рекорд....

Гость||

чем быстрее 70 % людей переболеют, тем быстрее выработается коллективный иммунитет

Гость||

Придурок!

Гость||

Гость писал(a):

чем быстрее 70 % людей переболеют, тем быстрее выработается коллективный иммунитет
Ты зомбоящик поменьше смотри.

Гость||

Если только переболеть.Смертей то сколько. Жуть

Гость||

закрывайте город и организации на сменное дежурство, а то скоро чемодановка-2 придётся открывать

Гость||

где все ограничения? закрыть всё пропускной режим ввести? что молчат?

Гость||

А лечить людей в Доме офицеров будут инопланетяне, докторов нет, студентов уже мобилизовали, лекарств нет, оборудования нет, есть только новое название "АСТРУМ". Сразу вирус убежать от страха.

Гость||

кто ещё не понял - масочки уже не спасают!

Гость||

Давайте устраивать больше соревновпний, выставок и молебнов! Озолотим ритуальные кампании!

Гость||

Гость писал(a):

закрывайте город и организации на сменное дежурство, а то скоро чемодановка-2 придётся открывать
ничего страшного не происходит, пока не переболеет или не будет привито 70 % людей, вирус активно будет распространяться. А сам вирус не опасен для 99 % людей. ТАк что болеем, выздоравливаем. Кто-то особо болезненный не переживет, но люди всегда умирали, умирают и будут умирать. Таков закон природы. А в том, что помощь не могут оказать, виноват не вирус, а оптимизированная нашими властями система здравоохранения.

Гость||

Гость писал(a):

чемодановка-2
а чемодановка-1 это что такое?

Гость||

опять безмасочники?

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте