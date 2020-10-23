+172: в Пензенской области установлен очередной антирекорд

23.10.2020 | 10:41

В Пензенской области продолжают выявлять новые случаи коронавирусной инфекции. Утром в пятницу, 23 октября, свежую статистику опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе подтвердили 172 диагноза COVID-19 - для региона это новый антирекорд.

Таким образом, число инфицированных за все время пандемии составило 13 891.

В течение последней недели в Пензенской области сообщали как минимум о 160 новых заражениях ежедневно. Прошлый антирекорд был установлен 21 октября, когда стало известно о 168 носителях.

Число жертв, о которых сообщил оперштаб, к утру 23 октября достигло 162. Выздоровели 10 397 человек. 96 из них выписали за минувшие сутки.