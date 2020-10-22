К пензенским школьникам в гости приехали пожарные

22.10.2020 | 20:01

Пожарную машину во дворе школы № 78 встречали третьеклассники. Их не эвакуировали из здания образовательного учреждения. Они просто ждали гостей, которые для них провели урок безопасности, напомнили телефоны экстренных служб, рассказали о буднях спасателей.

«Наступает время каникул, и большинство детей будут дома. Мы им рассказываем и показываем, как себя правильно вести, а они напоминают родителям и подсказывают, что нужно делать, а что нельзя», - отметила старший дознаватель УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Татьяна Шишканова.

На глазах у детей локализовали условное возгорание, а затем дали им самим привести огнетушитель в действие. А еще примерить каску.

«Мой боевой шлем, я в нем тушу пожары, выезжаю на различные аварийно-спасательные работы», - рассказал мастер-пожарный специализированной пожарной части Константин Фомин.

Такие встречи в канун празднования 30-летия МЧС России направлены еще и на популяризацию профессии спасателя.