Сетевое издание|18+|Четверг|22 окт 2020|21:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

К пензенским школьникам в гости приехали пожарные

Печать

Пожарную машину во дворе школы № 78 встречали третьеклассники. Их не эвакуировали из здания образовательного учреждения. Они просто ждали гостей, которые для них провели урок безопасности, напомнили телефоны экстренных служб, рассказали о буднях спасателей.

«Наступает время каникул, и большинство детей будут дома. Мы им рассказываем и показываем, как себя правильно вести, а они напоминают родителям и подсказывают, что нужно делать, а что нельзя», - отметила старший дознаватель УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Татьяна Шишканова.

На глазах у детей локализовали условное возгорание, а затем дали им самим привести огнетушитель в действие. А еще примерить каску.

«Мой боевой шлем, я в нем тушу пожары, выезжаю на различные аварийно-спасательные работы», - рассказал мастер-пожарный специализированной пожарной части Константин Фомин.

Такие встречи в канун празднования 30-летия МЧС России направлены еще и на популяризацию профессии спасателя.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Следующие наркоконтроль?

Гость||

Мой боевой шлем, я в нем тушу пожары, выезжаю на различные аварийно-спасательные работы», - рассказал мастер-пожарный специализированной пожарной части Константин Фомин.

Напялил на ребёнка шлем, а если ковидный шлем, где РПН, где Черемушкина?

Гость||

Гость писал(a):

где Черемушкина?
Вещает о смертях...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте