Самоизолировавшимся пензенцам вернут неиспользованные поездки

21.10.2020 | 12:23

В среду, 21 октября, в редакцию портала PenzaInform.ru поступил ответ из городского управления транспорта на обращение, поступившее от одного из читателей.

«В связи с увеличением числа заболевших коронавирусной инфекцией в октябре 2020 года не было бесплатного продления льготных проездных социальных карт, так как согласно постановлению губернатора лица старше 65 лет и имеющие хронические заболевания должны находиться на самоизоляции.

Относясь к этим категориям, я соблюдаю условия самоизоляции с конца марта 2020 года. Чтобы не пропало количество уже оплаченных ранее поездок, в октябре продление было возможно лишь только после оплаты 320 рублей - независимо от количества неиспользованных поездок на проездной социальной карте. По факту льготник, имея даже предельные 80 поездок, обязан просто оплатить 320 рублей ни за что.

Прошу разъяснить, на каком основании льготники, которые соблюдают режим самоизоляции, находясь дома, должны оплачивать то, чего использовать фактически не могут», - говорилось в запросе.

И. о. начальника управления транспорта и связи Михаил Глушков напомнил, что при продлении количество неиспользованных поездок в текущем месяце прибавляется к количеству поездок следующего месяца, при этом общее число доступных поездок не может превышать 80. Если карту не продлить, оставшиеся поездки сгорают.

Что касается обозначенной в запросе проблемы, принято следующее решение.

«Оставшиеся поездки по льготной транспортной карте гражданам старше 65 лет будут восстановлены после снятия ограничений по соблюдению режима самоизоляции», - уточнил Михаил Глушков.