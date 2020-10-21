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Общество

На прилавках пензенских магазинов и рынков появились мандарины

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Прежде всего это запах Нового года, потому что раньше мандарины на прилавках появлялись только в декабре, но теперь все изменилось. Оранжевые фрукты в пензенских магазинах и на рынках в октябре - уже реальность.

«Удивляет. Мандарины ассоциируются еще с тем, что в детстве дефицит был и привозили с Москвы», - рассказал покупатель.

В последние годы бизнесмены ищут страны, которые могут обеспечить поставки ароматных плодов не только поздней осенью и зимой. Продавцы рассказывают, что аргентинские фрукты уже закончились и теперь товар в основном везут из Перу.

«С тонкой кожурой, есть с косточками, есть без них и приторно-сладкие», - отметила предприниматель Людмила Хамтуева.

Перуанские фрукты, хоть и вкусные, но особой популярностью у пензенцев не пользуются - дело в высокой цене. Не очень любят горожане и турецкие: они часто кисловаты, иногда внутри с семечками.

У китайских многих смущают зеленоватая кожица и листочки.

Все это можно встретить на прилавках в октябре. Настоящий сезон мандаринов для россиян начнется чуть позже - сначала созреют они в Абхазии, а потом стартуют поставки из Марокко. Самые дорогие обычно везут из Испании. Но многие горожане с любимым сортом давно определились.

«Абхазские! Раньше, наверное, не было других», - поделилась женщина.

«У меня - абхазские», - сообщил пензенец.

Продавцы утверждают: если постараться, мандарины в Пензе можно отыскать и летом. Но нужно учитывать, что стандартный период плодоношения - октябрь-январь. Если прилавки заполнены оранжевыми плодами в другое время года, то, скорее всего, так происходит за счет грамотной организации хранения.

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Гость||

Мандарины саблюдают соцеальную дестанцыю?

Имя: Гость
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