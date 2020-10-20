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Общество

Пензенский депутат назвал монстром строящееся здание на ул. Кирова

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Во вторник, 20 октября, на заседании комиссии гордумы зашла речь об облике центра Пензы.

Депутат Александр Рогожкин, обращаясь к главному архитектору города Сергею Петрову, заявил, что вид портит возводящийся объект на улице Кирова, в районе остановки «ТТС».

Он назвал застекленное многоэтажное здание монстром и поинтересовался, учитывает ли администрация при выдаче разрешения на строительство эстетический облик объекта, особенно в центральной части Пензы.

По словам Сергея Петрова, безусловно, учитывает, однако на территории России эстетические требования никак не регулируются нормативными актами.

В любом случае, добавил он, для решения подобных вопросов создан градостроительный совет, на котором рассматриваются предложения о приведении объектов в надлежащий вид.

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Гость||

От ведь сашенька проснулся.а тебе только старые деревянные дома в 2 этажа радуют глаз?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

учитывает ли администрация при выдаче разрешения на строительство эстетический облик объекта, особенно в центральной части Пензы
когда решали строить бетонный новострой за 12 миллиардов бюджетных денег на Советской площади - тоже ничего не учитывали.

Очень кому то хотелось именные колокола получить.

Гость||

боже,откуда это чудо неполовозрелое вылезло?

Гость||

А парковку цирка в историческом центре Пензы под какими препаратами утверждали ?!!

Гость||

quote="penzainform.ru"]заявил, что вид портит возводящийся объект на улице Кирова, в районе остановки «ТТС».А само здание ТТС депутата Рогожкина не смушает? На его фоне строящийся рядом "монстр" выглядит шедевром мировой архитектуры. Знаток, блин. Где таких набрали?

Гость||

Гость писал(a):

Где таких набрали?
В мурманске таких красавцев делают.посмотри на его возраст и одухотворённое лицо.

Гость||

Проект монстра делало известное московское архитектурное бюро. Оно в столице много чего напроектировало. Рогожкина надо срочно направить в командировку, разобраться, не посносить ли там все.

Гость||

Даёшь на каждой улице по монстру, как на Московской!

Гость||

Депутат Рогожкин:

Родился 12 февраля 2000 года в Мурманске.

Образование - неоконченное высшее: в 2017 году поступил в Пензенский государственный университет, специальность «Педагогика. История».

Трудовая деятельность: с2018 г. - Пензенской областное отделение КПРФ, заместитель заведующего общим отделом.

Член КПРФ. Избран первым секретарем Пензенского обкома ЛКСМ.

Награды:

- почетная грамота главы администрации города Пензы;

- благодарственное письмо Пензенской городской думы;

- благодарность Управления образования города Пензы;

- благодарность депутата Государственной Думы ФС РФ;

- Серебряный знак отличия Всероссийского конкурса талантливой молодежи «Национальное достояние»;

- медаль ЦК КПРФ «100 лет ВЛКСМ».

Гость||

Какого говна у нас только нет!

Гость||

Сундук построенный за гостиницей "Пенза" очень уж "украшает" центр города и вид с правого берега.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В любом случае, добавил он, для решения подобных вопросов создан градостроительный совет, на котором рассматриваются предложения о приведении объектов в надлежащий вид.
Градостроительный совет у нас полный импотент, особенно показал свою компетентность после установки голожопого кентавра с яйцами. Центр города полностью изуродован. Целостного архитектурного облика у города нет. Историческая составляющая уничтожена. Объекты благоустройства просто отстой.

Гость||

Не знаю о каком здании речь, но в Арбеково тоже есть монстр, на остановке Комарово, прям на проезжей части. "Произведение искусства" снаружи, но магазин хороший

Гость||

Откель сие дитятко выскочило?

Гость||

Целостного архитектурного облика у города нет . А его не было с момента возникновения города Пегзы. В последующие годы тоже не задумывались о нем Сколько было по всем районам города деревянных сараев- жилых домов. Улица Пушкина, Суворова, Куйбышева, Шуист, Согласие и т.д. В советские времена многие улицы утопали в грязи осенью и весной.Газификация началась в 2000-х годах многих районов г . Пензы. А до этого отапливались углём и дровами. За 20 лет хоть что изменилось. Так что вы не правы!!!!!!

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Имя: Гость
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