Пензенский депутат назвал монстром строящееся здание на ул. Кирова

Во вторник, 20 октября, на заседании комиссии гордумы зашла речь об облике центра Пензы.
Депутат Александр Рогожкин, обращаясь к главному архитектору города Сергею Петрову, заявил, что вид портит возводящийся объект на улице Кирова, в районе остановки «ТТС».
Он назвал застекленное многоэтажное здание монстром и поинтересовался, учитывает ли администрация при выдаче разрешения на строительство эстетический облик объекта, особенно в центральной части Пензы.
По словам Сергея Петрова, безусловно, учитывает, однако на территории России эстетические требования никак не регулируются нормативными актами.
В любом случае, добавил он, для решения подобных вопросов создан градостроительный совет, на котором рассматриваются предложения о приведении объектов в надлежащий вид.
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