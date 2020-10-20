Белозерцев и Никишин опровергли слух о тестах на COVID-19

20.10.2020 | 14:31

В Пензенской области опровергли информацию о том, что тест на коронавирусную инфекцию делают только лицам старше 65 лет. Такое суждение пензенцы высказали во время подготовки к прямой линии с губернатором Иваном Белозерцевым.

«Это неправда. Как же у нас заболевают до 200 человек в какие-то дни? А там и дети до года, и молодежь...» - пояснил губернатор.

По словам министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина, проведение исследований строго регламентировано нормативными документами.

«Мы делаем тесты заболевшим, у которых температура держится более 5 дней, людям из окружения (инфицированных. - Прим. ред.). Понятно, что мы не можем делать тесты всем желающим с первого дня заболевания», - подчеркнул Никишин.

По его словам, сейчас в регионе регистрируется более 3 500 случаев заболевания вирусными инфекциями в неделю.

При этом число тестов, которые проводят в области, растет. Работу начинали с 250-300 в сутки.

«А на данный момент по 2 500-3 000 в день, и планируем довести до 4 000. Это больше, чем предусмотрено нормативом по России», - добавил Никишин.

Иван Белозерцев отметил, что это хорошо: чем больше тестов делают, тем больше заболевших выявляют. Значит, врачи могут своевременно принять решение о необходимом лечении.