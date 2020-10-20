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Общество

Белозерцев и Никишин опровергли слух о тестах на COVID-19

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В Пензенской области опровергли информацию о том, что тест на коронавирусную инфекцию делают только лицам старше 65 лет. Такое суждение пензенцы высказали во время подготовки к прямой линии с губернатором Иваном Белозерцевым.

«Это неправда. Как же у нас заболевают до 200 человек в какие-то дни? А там и дети до года, и молодежь...» - пояснил губернатор.

По словам министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина, проведение исследований строго регламентировано нормативными документами.

«Мы делаем тесты заболевшим, у которых температура держится более 5 дней, людям из окружения (инфицированных. - Прим. ред.). Понятно, что мы не можем делать тесты всем желающим с первого дня заболевания», - подчеркнул Никишин.

По его словам, сейчас в регионе регистрируется более 3 500 случаев заболевания вирусными инфекциями в неделю.

При этом число тестов, которые проводят в области, растет. Работу начинали с 250-300 в сутки.

«А на данный момент по 2 500-3 000 в день, и планируем довести до 4 000. Это больше, чем предусмотрено нормативом по России», - добавил Никишин.

Иван Белозерцев отметил, что это хорошо: чем больше тестов делают, тем больше заболевших выявляют. Значит, врачи могут своевременно принять решение о необходимом лечении.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — Фото pixabay.com
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Гость||

Всем кажется, все врут, всё неправда.

Гость||

Вот вопрос про КТ конкретно в 1 больнице.

Сначала зачем-то начал рассказывать о всех КТ в городе, в том числе платных. А кто-нибудь из них пробовал на них записаться? Работать, работают, а очередь учитывают?

Гость||

Одна болтовня. Скоро год уже как крик стоял что у нас все будет по другому чем в Китае. По другому и стало. Полный кирдык. И виновных нет

Гость||

Сам же никишин говорил, что тесты не информативны, диагноз нужно ставить по клинической картине и кт, даже при наличии отрицательного теста. Попова заявила, что после определенного периода тест брать бестолку, так как вирус уходит со слизистых носа и рта и тест ничего не показывает. А на деле у нас море аналогичной пневмонии по типу коронавируса и в десять раз меньше коронавируса, да и те случаи стараются замять и умолчать. Кому это выгодно или не выгодно?

Гость||

Вопрос про то, что делать, если тест оказался положительным, а врач уже семь дней как не дойдёт. Ответ - совсем о другом, ответ о тестах. Хорошо хоть министр объяснил, что тест делают после того как девять дней температура продержится. И на том спасибо. Иначе лаборатории не справляются.

Гость||

спина не болит???

Гость||

«Это неправда. Как же у нас заболевают до 200 человек в какие-то дни? А там и дети до года, и молодежь...» - пояснил губернатор.

Чего? 200???? Нам пока только про 168 рассказали и то, это очередной рекорд!!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Это неправда. Как же у нас заболевают до 200 человек в какие-то дни? А там и дети до года, и молодежь...» - пояснил губернатор.
хахахахахахаха, вот и проговарился))))))

Гость||

Ну сказал же Никишин 3500 в неделю заболевших орви, да это ещё далеко не все обращаются. Вот так по чел 500 в день и выходит ковидных. Это на правду больше похоже.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Понятно, что мы не можем делать тесты всем желающим с первого дня заболевания», - подчеркнул Никишин.
А надо длеать с первого дня, потому что человек, который заболел, думает что у него просто ОРВИ и ходит везде заражает других.

Гость||

Вчера к ребенку пришла врач. На вопрос про тест сказала, что не видит надобности его делать. Сегодня заболели мы.

Гость||

Гость писал(a):

Понятно, что мы не можем делать тесты всем желающим с первого дня заболевания», - подчеркнул Никишин.
Интересно, как часто сам делает тесты, что бы сразу начать эффективное лечение?

Имя: Гость
Комментарий:

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