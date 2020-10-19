Жители поселка ЗИФ написали письмо Президенту Российской Федерации

19.10.2020 | 18:32

Жители ЗИФа требуют ввести в поселке режим ЧС. Только так, уверены люди, удастся решить в районе проблему с отсутствием воды. Подрядная организация, которая к 30 сентября должна была завершить монтаж насосной станции, а также подземных коммуникаций и обеспечить местное население чистой питьевой, не справилась с поставленной задачей. Администрация Пензы расторгла с ними контракт и занялась поисками новых строителей.

«То есть наступить опять на те же грабли, как наступили, когда в прошлый раз объявили аукцион и вылезла фирма «Рога и копыта», как я называю. 23 октября они хотят вновь объявить аукцион», - рассказал председатель уличного комитета поселка ЗИФ Владимир Захаров.

Копать - не строить. Вдоль центральной улицы пока одни ямы. Это все, что за несколько месяцев успели сделать рабочие. Вопрос находится на контроле в правительстве области и мэрии. Ситуацией в ЗИФе заинтересовалась и прокуратура. А люди так и продолжают жить без основных благ цивилизации.

«Воду я покупаю, чтобы приготовить все. Раз в неделю нам привозят техническую воду на пожарных машинах, чтобы умыться, постирать, полить огород», - отметила жительница поселка ЗИФ Валентина Бурлинина.

Тяжелее всего приходится семьям с детьми. У Ильи Салманова двое сыновей. Молодой отец - один из счастливых обладателей скважины, только пить из нее воду опасно для здоровья. Требуется дорогостоящая система очистки.

«600-700 тысяч на фильтры и больше. Только осмотические мембраны могут спасти», - пояснил Илья Салманов.

Эпопея со строительством водопровода длится не один год. Люди устали ждать, когда слова перетекут в дело и написали письмо Президенту РФ. За текст документа голосовали на общем собрании поселка.

Терпеть еще несколько лет народ не намерен, будет бороться за воду любыми способами - вплоть до перекрытия федеральной трассы, которая, кстати, проходит в считанных метрах от поселка.