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Общество

Жители поселка ЗИФ написали письмо Президенту Российской Федерации

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Жители ЗИФа требуют ввести в поселке режим ЧС. Только так, уверены люди, удастся решить в районе проблему с отсутствием воды. Подрядная организация, которая к 30 сентября должна была завершить монтаж насосной станции, а также подземных коммуникаций и обеспечить местное население чистой питьевой, не справилась с поставленной задачей. Администрация Пензы расторгла с ними контракт и занялась поисками новых строителей.

«То есть наступить опять на те же грабли, как наступили, когда в прошлый раз объявили аукцион и вылезла фирма «Рога и копыта», как я называю. 23 октября они хотят вновь объявить аукцион», - рассказал председатель уличного комитета поселка ЗИФ Владимир Захаров.

Копать - не строить. Вдоль центральной улицы пока одни ямы. Это все, что за несколько месяцев успели сделать рабочие. Вопрос находится на контроле в правительстве области и мэрии. Ситуацией в ЗИФе заинтересовалась и прокуратура. А люди так и продолжают жить без основных благ цивилизации.

«Воду я покупаю, чтобы приготовить все. Раз в неделю нам привозят техническую воду на пожарных машинах, чтобы умыться, постирать, полить огород», - отметила жительница поселка ЗИФ Валентина Бурлинина.

Тяжелее всего приходится семьям с детьми. У Ильи Салманова двое сыновей. Молодой отец - один из счастливых обладателей скважины, только пить из нее воду опасно для здоровья. Требуется дорогостоящая система очистки.

«600-700 тысяч на фильтры и больше. Только осмотические мембраны могут спасти», - пояснил Илья Салманов.

Эпопея со строительством водопровода длится не один год. Люди устали ждать, когда слова перетекут в дело и написали письмо Президенту РФ. За текст документа голосовали на общем собрании поселка.

Терпеть еще несколько лет народ не намерен, будет бороться за воду любыми способами - вплоть до перекрытия федеральной трассы, которая, кстати, проходит в считанных метрах от поселка.

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Гость||

А свою скважину не проще?и платить не надо.Идиеты.

Гость||

Там же написано, что воду из скважины пить нельзя. Фильтр - 600-700 тыс.

Гость||

Царь он добрый. Он нас услышит и поможет. Дебилы!

Гость||

Гость писал(a):

А свою скважину не проще?и платить не надо.Идиеты.
Не проще . Поверхностная там не пригодна для питья,а артезианскую может себе позволить только богатый .Зато вместо водопровода они могут полюбоваться Курдовой Матерью от Курдовых,Иоффе и губернатора.

Гость||

В следующий раз на ваши деньги ПОСТРОЯТ СКЛЕП ПОПАМ? Памятник маме пропихнули на водяные,а Вы в дерьме.

Гость||

Вы голосовали за это

Гость||

Гость писал(a):

Вы голосовали за это
И снова проголосуем. А ты скачи повыше.

Гость||

В пятницу, 25 сентября, в Пензе состоялось торжественное открытие памятника Матери.

Конкурс на эскиз памятника прошел еще в 2018 году. Голосование проходило с 24 декабря 2018 года по 31 января 2019-го. Участие принял 1 421 человек. На выбор были представлены три варианта памятника, в итоге победила работа уроженца Пензы Георгия Курдова «Мать и дитя»....

На благоустройство территории вокруг монумента в городской казне перераспределили 2,6 млн рублей со строительства сетей водоснабжения поселка ЗИФ.

Гость||

Гость писал(a):

Вы голосовали за это
Здоровьем своим поклянешься ,что мы голосовали ЗА него.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

один из счастливых обладателей скважины, только пить из нее воду опасно для здоровья. Требуется дорогостоящая система очистки.

«600-700 тысяч на фильтры и больше. Только осмотические мембраны могут спасти»

Не очень то верится. Это что же там в воде такое что осмос прям нужен.

Гость||

Много песен слыхал я в родной стороне,

В них про радость и горе мне пели,

Но одна из тех песен в память врезалась мне, —

Это песня рабочей артели.

Эй, дубинушка, ухнем!

Эй, зелёная, сама пойдёт!

Подёрнем, подёрнем,

Да ухнем!

Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь,

Изобрёл за машиной машину.

А наш русский мужик, коль работать невмочь,

Так затянет родную дубину.

Эй, дубинушка, ухнем!

Эй, зелёная, сама пойдёт!

Подёрнем, подёрнем,

Да ухнем!

Но то время придёт – встрепенётся народ,

И стряхнув вековую кручину,

Он в дремучем лесу на врагов изберёт

Здоровее и крепче дубину.

Эй, дубинушка, ухнем!

Эй, зелёная, сама пойдёт!

Подёрнем, подёрнем,

Да ухнем!

Так иди же вперёд ты, великий народ,

Позабудь своё горе-кручину

И в свободе святой гимном радостным пой

Дорогую родную дубину.

Эй, дубинушка, ухнем!

Эй, зелёная, сама пойдёт!

Подёрнем, подёрнем,

Да ухнем!

(музыка народная, сл. В. Богданова и Ф. Шаляпина)

18.08.1910 г.

Гость||

Когда они там строили двух и трёхэтажные коттеджи ,о чем думали,что им централизованную воду подведут?если свет ,вода,газ до кухни,то и цена на землю была бы другой.А то купили землю за копейки,а теперь писать президенту.

Гость||

Надо ОМОНОБЫКОВ туда привезти и по ребрам надавать жильцам, да посильнее!

Гость||

Гость писал(a):

да посильнее!
Добрый ты однако...

Гость||

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Имя: Гость
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