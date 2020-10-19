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Общество

Жители Пензенской области смогли пообщаться с космонавтами

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Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства общался с космонавтами и не только прямо из своего кабинета. В сеансе связи с МКС участвовали чиновники из других городов и школьники.

Главный герой дня - ветеран Великой Отечественной войны Александр Дручков, он находился в Мокшанском районе. Говорит, рад, что с помощью современных технологий можно видеть происходящее на орбите. Космонавты участников проекта только слышали, но общению это не мешало.

Телемост затеяли как напоминание того, что год 75-летия Победы продолжается. Накануне 9 мая в космос полетел символ 354-й стрелковой дивизии, сформированной на территории Пензенской области. Участники сеанса связи его увидели.

«Этот знак воинской доблести в совете ветеранов дивизии передавали друг другу по эстафете, а сейчас он совершает вместе с нами 1 225-й виток вокруг Земли. Почти столько же дней и ночей сражались на фронте бойцы и командиры 354 дивизии», - рассказал космонавт Иван Вагнер.

Через три дня экипаж МКС должен вернуться на Землю, а вместе с ним и штандарт 354-й стрелковой дивизии. Александр Дручков - единственный из живущих ныне ее бойцов. Ветеран передал просьбу.

«Когда вы благополучно вернетесь к нам на Землю, передайте этот флаг в музей Юрия Гагарина», - поручил он членам экипажа.

Ребята из кузнецкой школы имени 354-й стрелковой дивизии смогли задать космонавтам свои вопросы. Иван Вагнер рассказал, над какими проектами теперь работают на МКС и что он считает самым интересным.

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Гость||

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