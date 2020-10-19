Генеральный директор «Дамате» дал открытое интервью «Агроинвестору»

19.10.2020 | 15:49

Генеральный директор и соучредитель группы компаний «Дамате» Рашид Хайров дал открытое интервью главному редактору журнала «Агроинвестор» Инне Ганенко.

Они побеседовали 16 октября в Москве, на одной из крупнейших конференций сельскохозяйственной отрасли Russian Meat & Feed Industry - 2020 «Индустрия мяса и комбикормов: рынки в новой реальности», которая проводилась при поддержке Минсельхоза РФ и ведущих отраслевых союзов.

В интервью Рашид Хайров рассказал о том, как развивается бизнес «Дамате» в условиях сложившейся рыночной ситуации, упомянул об инвестиционных проектах компании и планах по развитию новых направлений. Он обозначил точки роста на ближайший год и ответил на вопросы участников конференции.

Стоит отметить, что конференция Russian Meat & Feed Industry - 2020 «Индустрия мяса и комбикормов: рынки в новой реальности» - ключевое событие для профессионалов мясного сектора и индустрии комбикормов, где рассматриваются эти два взаимозависимых рынка.

На площадке «Агроинвестора» собираются производители комбикормов и животноводческой продукции, представители сопутствующих направлений (компании, выпускающие компоненты и оборудование для этих секторов), а также ученые, отраслевые и финансовые эксперты и консультанты.

С полной версией интервью можно будет ознакомиться в ноябрьском номере журнала «Агроинвестор».