В Пензе 111 молодых семей получили сертификаты на жилье

18.10.2020 | 12:27

В 2020 году в Пензе 111 молодых семей получили сертификаты на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка.

На социальную выплату из регионального бюджета было направлено 36,4 млн рублей.

99 семей уже воспользовались сертификатом, оставшиеся 12 пока оформляют документы и занимаются поисками.

«Всего с 2011 по 2019 год 1 244 семьи города Пензы получили соцвыплаты на улучшение жилищных условий на общую сумму 335,4 млн рублей. Общая площадь приобретенного жилья составила 48 684,98 кв. метров», - уточнили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время в очереди на получение сертификата стоят 665 молодых семей.