Жителей области приглашают на работу в ГК «Невский кондитер»

17.10.2020 | 12:57

Группа компаний «Невский кондитер» приглашает пензенцев на работу. На кондитерскую фабрику в Белинском срочно требуются рецептурщики, глазировщики, упаковщики, операторы линии, конфетчики.

Работодатель гарантирует официальное трудоустройство, полный социальный пакет и достойную заработную плату. Иногородним сотрудникам предоставят жилье и питание.

График работы: два дня - дневная смена, два дня - ночная, два дня - выходные. Фасовщики трудятся с 8:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья.

Соискатели могут обратиться по телефонам: 8 (967) 449-55-12, 8 (903) 323-80-28.

Группа компаний «Невский кондитер» основана в Санкт-Петербурге в 1996 году. Сейчас в Пензенской области действуют две фабрики, принадлежащие ей. На них заняты более 1 500 человек.

Продукция бренда «Невский кондитер» выпускается на современном высокотехнологичном оборудовании. Почти все линии автоматизированы и работают без привлечения ручного труда.