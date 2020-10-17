В Пензе воды Суры вдоль правого берега стали красными

Красного цвета в Пензе теперь не только мост, но еще и река Сура в районе набережной. Первыми цветные разводы заметили жители близлежащих домов и отдыхающие и сразу забили тревогу.
Краска в воде не растворяется и представляет собой скопление мелких хлопьев. Запаха нет никакого.
Химия растеклась вдоль правого берега. Откуда она взялась, очевидно: покраска подвесного моста продолжается. А вот почему столько вещества попало в воду, рабочие не смогли толком ответить.
«Краска везде летит, ее не поймаешь. Я сам весь в краске», - отметил один из них.
И если рабочие после смены как-то смогут отмыться от рубиновых «румян», то уткам деваться некуда.
Пернатые по несколько раз в день переплывают Суру и любят отдыхать именно на правой стороне, где расползаются красные разводы, которые, кстати, не стоят на месте.
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дикая бедная Пемза, эх и дырень