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Общество

В Пензе воды Суры вдоль правого берега стали красными

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Красного цвета в Пензе теперь не только мост, но еще и река Сура в районе набережной. Первыми цветные разводы заметили жители близлежащих домов и отдыхающие и сразу забили тревогу.

Краска в воде не растворяется и представляет собой скопление мелких хлопьев. Запаха нет никакого.

Химия растеклась вдоль правого берега. Откуда она взялась, очевидно: покраска подвесного моста продолжается. А вот почему столько вещества попало в воду, рабочие не смогли толком ответить.

«Краска везде летит, ее не поймаешь. Я сам весь в краске», - отметил один из них.

И если рабочие после смены как-то смогут отмыться от рубиновых «румян», то уткам деваться некуда.

Пернатые по несколько раз в день переплывают Суру и любят отдыхать именно на правой стороне, где расползаются красные разводы, которые, кстати, не стоят на месте.

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Гость||

дикая бедная Пемза, эх и дырень

Гость||

А куда смотрит общество защиты животных?

Гость||

Экологи-чиновники железнодорожного района куда смотрят!!!

Гость||

КРАСКА-ВАГОНКА облетает?

Гость||

Гость писал(a):

Экологи-чиновники железнодорожного района куда смотрят!!!
Сура краснеет от стыда за их бесстыдство.

Гость||

Гость писал(a):

дикая бедная Пемза, эх и дырень
Дурачек пишет.

Гость||

вот тебе и безопасная краска, безобразие и халатное отношение

Гость||

За что Единоросы не возьмутся все через терни к звездам!

Гость||

Гость писал(a):

вот тебе и безопасная краска, безобразие и халатное
А разве опасная? Сказали же - хлопья в воде не растворяются.

Ерунда вопрос как видно.

Гость||

Гость писал(a):

За что Единоросы не возьмутся все через
Накладки разные бывают, у тех кто дело делает. У бездельников (как ты) ничего не бывает.

Гость||

Что за ответ от подрядчика «я сам весь в краске» , надо все закрывать пленкой, от пескоструй все в воду, краска в воду !!! Не отдавайте Веденяпину деньги, у должностных лиц нет на это права !

Гость||

18:51 - хоть представился. Держи нас и дальше в курсе событий.

Имя: Гость
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