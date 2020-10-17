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Общество

Пензенские экоактивисты продолжают работу в парке «Дружба»

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Повеяло холодом, и число участников экологической акции сократилось в разы. Лишь три человека сырой осенью собрались на окраине Пензы, чтобы высадить деревья. В микрорайоне Заря они разбивают сквер в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Даниил Сорокин уверен: находясь в чистом поле, он приносит пользу обществу.

«Деревья сажают, чтобы, во-первых, очищать воздух. Во-вторых, это память о наших ветеранах», - пояснил молодой человек.

Активисты укоренили маленькие дубы и сосны - всего 60 штук.

Зинаида Чайко - представитель чувашской национально-культурной автономии региона.

«Дуб - мощное, сильное дерево. На нашем языке - юман, и до сих пор в деревнях таким именем называют мужчин. Корень, ствол, листья - как образец человеческой жизни: родословие и взаимосвязь. Для нашего народа это важно», - отметила участница экоакции.

В Заре активисты уже не в первый раз высаживают деревья. Это место назвали парком «Дружба».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Даниил Сорокин уверен: находясь в чистом поле, он приносит пользу обществу.
Он в чистом поле встретит свою судьбу...

Имя: Гость
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