Пензенские экоактивисты продолжают работу в парке «Дружба»

17.10.2020 | 18:30

Повеяло холодом, и число участников экологической акции сократилось в разы. Лишь три человека сырой осенью собрались на окраине Пензы, чтобы высадить деревья. В микрорайоне Заря они разбивают сквер в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Даниил Сорокин уверен: находясь в чистом поле, он приносит пользу обществу.

«Деревья сажают, чтобы, во-первых, очищать воздух. Во-вторых, это память о наших ветеранах», - пояснил молодой человек.

Активисты укоренили маленькие дубы и сосны - всего 60 штук.

Зинаида Чайко - представитель чувашской национально-культурной автономии региона.

«Дуб - мощное, сильное дерево. На нашем языке - юман, и до сих пор в деревнях таким именем называют мужчин. Корень, ствол, листья - как образец человеческой жизни: родословие и взаимосвязь. Для нашего народа это важно», - отметила участница экоакции.

В Заре активисты уже не в первый раз высаживают деревья. Это место назвали парком «Дружба».