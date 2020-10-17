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Общество

Горожанам рассказали, как в Пензе налажена помощь нуждающимся

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Люди зачастую прячутся от телекамер и не дают интервью, но это не значит, что их нет. Некоторых можно увидеть возле храмов. Оказавшись в разных ситуациях, все приходят за милостыней - порой это единственный источник дохода.

«У меня семья большая, а денег нет. Коммунальные услуги оплатить надо? Вода да газ - они дорогие», - констатировала жительница Пензы.

Проблема крайней бедности знакома большинству стран на планете, поэтому без малого 30 лет назад в мире учредили День борьбы за ликвидацию нищеты. 17 октября принято напоминать о том, что неимущих все еще много.

Однако немало и тех, кто готов подставить плечо. Центр помощи бездомным людям при Пензенской епархии ежедневно кормит 40 человек, оставшихся без крыши над головой и утративших всякий смысл жизни. Даже тарелка горячего супа порой дает физические и моральные силы двигаться дальше, оказываясь по-настоящему спасительной.

«Есть точка падения, когда человеку весьма трудно встать на ноги. Ежедневное горячее питание, теплые вещи, медикаменты - та поддержка, которую мы оказываем, минимальна, но это тоже рука помощи. И многие бездомные на данный момент устроились на работу», - рассказала координатор центра Татьяна Медведева.

Глухими к чужой беде не остаются и в пензенском Троицком женском монастыре.

«Что просят, тем и помогаем: вещами, продуктами питания, кому-то и денежку даем. Ко мне одна женщина многодетная периодически приходит, просит на хлеб - помогаю и ей. Некоторые бабульки - без детей и без всего, их здесь дохаживаем», - пояснила настоятельница монастыря игуменья Александра.

А бывают ситуации иного рода.

«Я все деньги трачу на продукты, вам даже в здешнем магазине подтвердят. А то стоят и на вино собирают - таких сама гоняю», - привела пример женщина.

Времена сейчас таковы, что сложно отличить действительно нуждающегося от лукавого.

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