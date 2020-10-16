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Общество

В Пензе появилось эндоскопическое оборудование европейского уровня

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Операционная в ЛОР-отделении детской больницы теперь напоминает телевизионную студию: есть видеокамера, осветительная аппаратура. Но все съемки проводятся в ходе диагностических процедур и хирургических вмешательств.

В лечебном учреждении появилось эндоскопическое оборудование европейского уровня. А значит, есть возможность полноценно обследовать все отделы дыхательных путей.

Такая технология применяется для удаления аденоидов, кист, полипов, различных образований и инородных тел. Подобное вмешательство считается более безопасным для маленьких пациентов. Оборудование оснащено так называемым шейвером. С помощью него можно максимально точно проводить операции и сохранять здоровую ткань, разрезы и проколы минимальны.

«Сами эндоскопические технологии являются более щадящими в сравнении с классическими методами операций, что сокращает время пребывания пациента в стационаре и реабилитационный период», - объяснил заведующий ЛОР-отделением детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова Дмитрий Галахов.

Также на вооружении медиков есть фиброскоп. С помощью него можно обследовать области носа, гортани и трахеи даже новорожденным.

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Гость||

Нормально, для сверхдержавы.

Гость||

Мне аденоиды и гланды в детстве удаляли -5 мин. ,а эндоскопия зачем ?

Гость||

Гость писал(a):

а эндоскопия зачем ?
не для удаления твоих гланд точно

Гость||

Мне их уже удалили, под местной анестезией .

Гость||

У них есть путен,зачем им современное оборудование

Гость||

Который до 19 века странул скатил? Браво, браво

Гость||

Кто о чём, а вшивый о бане !Не в теме вы господин !

Имя: Гость
Комментарий:

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