В Пензе появилось эндоскопическое оборудование европейского уровня

16.10.2020 | 20:53

Операционная в ЛОР-отделении детской больницы теперь напоминает телевизионную студию: есть видеокамера, осветительная аппаратура. Но все съемки проводятся в ходе диагностических процедур и хирургических вмешательств.

В лечебном учреждении появилось эндоскопическое оборудование европейского уровня. А значит, есть возможность полноценно обследовать все отделы дыхательных путей.

Такая технология применяется для удаления аденоидов, кист, полипов, различных образований и инородных тел. Подобное вмешательство считается более безопасным для маленьких пациентов. Оборудование оснащено так называемым шейвером. С помощью него можно максимально точно проводить операции и сохранять здоровую ткань, разрезы и проколы минимальны.

«Сами эндоскопические технологии являются более щадящими в сравнении с классическими методами операций, что сокращает время пребывания пациента в стационаре и реабилитационный период», - объяснил заведующий ЛОР-отделением детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова Дмитрий Галахов.

Также на вооружении медиков есть фиброскоп. С помощью него можно обследовать области носа, гортани и трахеи даже новорожденным.