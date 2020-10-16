В Никольском лесхозе пополнилось поголовье европейских оленей

16.10.2020 | 17:12

В Никольском минлесхозе у европейских оленей, которые содержатся в полувольных условиях, появились детеныши.

Восемь оленят питаются пока только материнским молоком. Сотрудники лесхоза создают все условия для того, чтобы новорожденные копытные росли здоровыми и крепкими, рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

В 2019 году в лесхозе на свет появились семь детенышей европейского оленя. Их матери были завезены в область из Ростовского лесного хозяйства для обогащения охотничье-промысловых ресурсов.

Всего на данный момент в Никольском лесхозе насчитывается 65 европейских оленей - взрослых и детенышей.