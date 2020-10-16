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Общество

Пензенцев предупредили об опасности заражения COVID-19 через деньги

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Представители пензенского управления Роспотребнадзора предупредили жителей региона об опасности заражения коронавирусной инфекцией через деньги.

Возможность распространения COVID-19 таким путем исследовали специалисты ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». В итоге было установлено, что на купюрах вирус сохраняет свою инфекционность не менее суток, на монетах - не менее 3 часов.

При этом за 60 минут количество жизнеспособного вируса на металлических деньгах уменьшается в 100 раз, а на бумажных - в 10.

«Таким образом, денежные знаки могут стать источником распространения коронавирусной инфекции», - подчеркнули специалисты.

Чтобы обезопасить себя, пензенцам рекомендовали по возможности пользоваться безналичной формой оплаты товаров и услуг, а после вынужденных расчетов наличными деньгами обрабатывать руки дезинфицирующими растворами или тщательно мыть их с мылом.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Да и без ковида на деньгах всегда зараза была, есть и будет. Руки мойте сразу как домой приходите или на работу.

Гость||

Ну так может руководство области примет волевое решение и обяжет общественный транспорт принимать банковские карты?

Гость||

а как совместить злобные угрозы власти за неношение масок и стремление тех же властей довести число "заболевших" до 60% ? Со стороны такая политика выглядит как массовое психическое недомогание в масштабах страны .

Гость||

Да и вообще деньги вредны для холопов, неча им наличность иметь , карту мир и минималку,на макарошки хватит

Гость||

У нас их нет. Пусть переживают жулики и ворье.

Гость||

На макарошках вирус не живёт?

Имя: Гость
Комментарий:

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