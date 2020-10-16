Пензенцев предупредили об опасности заражения COVID-19 через деньги

16.10.2020 | 09:29

Представители пензенского управления Роспотребнадзора предупредили жителей региона об опасности заражения коронавирусной инфекцией через деньги.

Возможность распространения COVID-19 таким путем исследовали специалисты ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». В итоге было установлено, что на купюрах вирус сохраняет свою инфекционность не менее суток, на монетах - не менее 3 часов.

При этом за 60 минут количество жизнеспособного вируса на металлических деньгах уменьшается в 100 раз, а на бумажных - в 10.

«Таким образом, денежные знаки могут стать источником распространения коронавирусной инфекции», - подчеркнули специалисты.

Чтобы обезопасить себя, пензенцам рекомендовали по возможности пользоваться безналичной формой оплаты товаров и услуг, а после вынужденных расчетов наличными деньгами обрабатывать руки дезинфицирующими растворами или тщательно мыть их с мылом.