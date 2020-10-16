МУП «Пензадормост» отказалось брать на работу осужденных

16.10.2020 | 12:17

Прокуратура вмешалась в деятельность МУП «Пензадормост», выявив нарушения уголовно-исполнительного законодательства.

В июне 2020 года двум осужденным, которым назначили наказание в виде исправительных работ, было предписано явиться для трудоустройства в «Пензадормост».

Однако предприятие отказало мужчинам, заявив, что вакансий нет.

«На момент обращения юридическое лицо располагало вакантными рабочими местами и имело реальную возможность трудоустроить осужденных. Тем самым МУП «Пензадормост» воспрепятствовало исполнению наказания, назначенного приговором суда», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Директору МУП внесли представление об устранении нарушений, осужденных приняли на работу.