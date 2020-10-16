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Общество

МУП «Пензадормост» отказалось брать на работу осужденных

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Прокуратура вмешалась в деятельность МУП «Пензадормост», выявив нарушения уголовно-исполнительного законодательства.

В июне 2020 года двум осужденным, которым назначили наказание в виде исправительных работ, было предписано явиться для трудоустройства в «Пензадормост».

Однако предприятие отказало мужчинам, заявив, что вакансий нет.

«На момент обращения юридическое лицо располагало вакантными рабочими местами и имело реальную возможность трудоустроить осужденных. Тем самым МУП «Пензадормост» воспрепятствовало исполнению наказания, назначенного приговором суда», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Директору МУП внесли представление об устранении нарушений, осужденных приняли на работу.

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Гость||

Даже в дворники осужденных не берут,куда ж податься в таксисты и маршрутчики

Гость||

Гость писал(a):

Даже в дворники осужденных не берут,куда ж податься в таксисты и маршрутчики
Так дормост и занимается обслуживанием (уборкой) дорог, а не перевозкой пассажиров

Гость||

Как интересно. А когда там случится конкретная такая котовасия с этими сиделыми, то виновен будет тот кто принял.

Гость||

Какие сиделые. Там алиментщики, наверное, и мелкие хулиганы

Гость||

Кем их туда брать ? Это однозначно косячные люди , что то случись , кто отвечать будет , Артамонова ?

Гость||

Пусть в прокуратуру к себе возьмут , полы мыть , двор подметать !

Гость||

искать на свою жопу приключений. не кому не хочется....

Гость||

16.10.2020 12:40|

Какие сиделые. Там алиментщики, наверное, и мелкие хулиганы

Сиделые сами двигаются свои темаки и движухи, знают что ни кому не нужны, как и не осуждённые тоже не кому не нужны.

Имя: Гость
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