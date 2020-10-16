Елена Шамбер: Перспективы у В2В в e-commerce высокие

16.10.2020 | 11:00

Директор по корпоративным продажам «Ситилинк» Елена Шамбер рассказал о тенденциях на рынке e-commerce, бытовой техники и электроники и о том, как эффективно пережить кризис.

- По данным Data Insight, «Ситилинк» стал лидером в сегменте онлайн-торговли электроникой и бытовой техникой. Что сегодня происходит на рынке в вашем сегменте?

- С момента создания «Ситилинк» был компанией дистанционной торговли. Благодаря выбору правильной ниши и модели нам удалось успешно развиваться и пережить кризисы 2008 и 2014 годов.

С прошлого года наблюдается усиление конкуренции в нашем онлайн-сегменте. Дополнительно есть давление со стороны маркетплейсов, которые расширяют продуктовый портфель соответствующими товарами.

Но конкуренция - это всегда стимул к развитию. Мы не боимся ее. У нас сильная экспертиза в БТиЭ, которая накопилась за годы работы.

- Последний кризис, вызванный пандемией, стал для вас испытанием?

- Для нас пандемия была драйвером. Мы продолжили работать в новых условиях без фундаментальной перестройки процессов. Все инструменты для эффективной работы у нас были.

При этом мы стали системообразующей компанией с социально значимой функцией (обеспечивали товарами первой необходимости), создали стандарт безопасной торговли в точках сети. Наша бизнес-модель еще раз доказала эффективность.

При организации домашних офисов, удаленной работы и дистанционного обучения значительно вырос спрос на соответствующие товары. В последнюю неделю марта продажи ноутбуков увеличились в пять раз (год к году). В апреле наша доля на рынке в данном сегменте составила порядка 19% - это был рекорд для нас.

Общие продажи (с учетом B2B) выросли на 60% в марте, на 28% - в апреле, на 47% - в мае, на 69% - в июне.

- Ваша модель взаимодействия с B2B клиентами предполагает активное использование современных инструментов. С чем связано это решение?

- Мы отталкиваемся от того, что в бизнесе время - ценный ресурс. Мы уже привыкли решать рабочие вопросы в мессенджерах. Поэтому запустили диалоговый интерфейс в Telegram.

В нем клиенты быстро получают информацию по самым актуальным вопросам (статус заказа, например), общаются с персональным менеджером, оформляют заказ, меняют его детали, получают консультацию.

«Личный кабинет» позволяет пройти весь путь от оформления до получения самостоятельно. Порядка 75% заказов сегодня оформляется через этот инструмент.

При этом мы не отказываемся от классических инструментов.

- По вашим оценкам, каковы перспективы e-commerce в B2B сегменте?

- Мы развиваемся с учетом тенденций на зарубежных рынках, постепенно внедряем и адаптируем зарубежные практики. Если посмотреть на Восток, яркий пример B2B платформы - DHGate. На Западе это платформа Amazon с программой Amazon Business.

Если e-commerce в России продолжит расти - а в этом году, по нашим прогнозам, может составить порядка 30% в сегменте бытовой техники и электроники, - пользовательский опыт представителей корпоративного клиента со временем будет легко накладываться на профессиональную деятельность. Поэтому, думаю, да, перспективы у B2B в e-commerce высокие.

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