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Общество

Пензенцам объяснили, как правильно мыть руки

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Даже если кто-то не знал, что такой праздник существует, его наверняка отметили все и не один раз. В 2020-м Всемирный день мытья рук вообще можно считать одним из главных торжеств. Врачи объявили рядовую гигиеническую процедуру одним из основных методов профилактики в борьбе с коронавирусом. Чтобы не заразиться, мало просто ополоснуть конечности.

«Для начала нужно намочить ладони рук, воспользоваться дозатором, нанести мыло на руки, растереть, чтобы образовалась пена. Тыльная поверхность, межпальцевые промежутки обязательно нужно потереть, отдельно помыть основание большого пальца и большой палец, не забыть про ногти и кончики пальцев», - пояснила врач областного центра медицинской профилактики Анастасия Филюшкина.

Потом нужны вода и полотенце (желательно бумажное).

Через немытые руки в организм человека могут попадать возбудители разных опасных заболеваний, например, холеры, гепатита, гриппа. В Азии и Африке грязь является одной из причин высокой детской смертности.

Да и в России неаккуратность тоже может стать причиной попадания в больницу. Недаром кишечные инфекции часто называют «болезнями грязных рук».

«Основным методом профилактики является соблюдение личной гигиены - это мытье рук после посещения улицы, после туалета, перед употреблением пищи», - рассказал инфекционист Иван Прокофьев.

По некоторым данным, регулярная гигиеническая процедура снижает вероятность заражения коронавирусом на 36%. Герой стихотворения Чуковского «Мойдодыр» в 2020-м вряд ли остался бы здоров.

Впервые День мытья рук мир отмечал в 2008-м, когда был объявлен Год санитарии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Про туалетную бумагу стали забывать.

Гость||

Какой же бред,а.....

Гость||

В 2020-м Всемирный день мытья рук. Заняться не чем?

Гость||

Лучше бы в школе этому учили, а не формулам тупым

Гость||

Ещё бы объяснили чем мыть . Заводской район снова без воды .

Гость||

Руки надо мыть 10 минут минимум.

Имя: Гость
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