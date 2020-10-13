В Пензе наградили ветеранов войны в Афганистане

13.10.2020 | 19:04

Отдать друг другу должное собрались в Доме молодежи ветераны войны в Афганистане. В свои 18 они в разное время выполняли интернациональный долг среди скал и пустынь азиатской страны.

Сергей Артамонов попал в исламскую республику в декабре 1979 года - это было самое начало предстоящей десятилетней бойни. Рядового ВДВ десантировали в котел мирового военно-политического конфликта.

«Главной целью был захваченный кабульский аэродром. В дальнейшем - госбанк, высший совет афганской армии, политическая тюрьма, где было много заключенных. Также были взяты под охрану посольства других стран», - рассказал Сергей Артамонов.

Благодарности губернатора за патриотизм и мужество, проявленные при выполнении воинского долга, а также медали в честь 90-летия Воздушно-десантных войск России получили самые заслуженные члены боевого братства.

«Любой труд должен быть оценен, и когда он оценивается наградами, медалями и благодарностями, я считаю, это очень хорошо. Человек чувствует, что он нужен обществу, что он выполняет работу для общества, отдает самого себя и за это получает награды», - отметил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

Для тех, кто впервые попал в военный музей, провели запоминающуюся экскурсию.