Сетевое издание|18+|Вторник|13 окт 2020|19:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе наградили ветеранов войны в Афганистане

Печать

Отдать друг другу должное собрались в Доме молодежи ветераны войны в Афганистане. В свои 18 они в разное время выполняли интернациональный долг среди скал и пустынь азиатской страны.

Сергей Артамонов попал в исламскую республику в декабре 1979 года - это было самое начало предстоящей десятилетней бойни. Рядового ВДВ десантировали в котел мирового военно-политического конфликта.

«Главной целью был захваченный кабульский аэродром. В дальнейшем - госбанк, высший совет афганской армии, политическая тюрьма, где было много заключенных. Также были взяты под охрану посольства других стран», - рассказал Сергей Артамонов.

Благодарности губернатора за патриотизм и мужество, проявленные при выполнении воинского долга, а также медали в честь 90-летия Воздушно-десантных войск России получили самые заслуженные члены боевого братства.

«Любой труд должен быть оценен, и когда он оценивается наградами, медалями и благодарностями, я считаю, это очень хорошо. Человек чувствует, что он нужен обществу, что он выполняет работу для общества, отдает самого себя и за это получает награды», - отметил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

Для тех, кто впервые попал в военный музей, провели запоминающуюся экскурсию.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте