Пензенцы обрадовались изменению схемы движения маршруток № 27

11.10.2020 | 18:48

По просьбе жителей Пензы в схему движения маршрутного такси № 27 внесены изменения. Об этом сказано на сайте мэрии. Начиная с понедельника, 12 октября, микроавтобусы не останавливаются на нынешней конечной, а следуют дальше, до пересечения с улицей 65-летия Победы, затем поворачивают направо, немного не доезжают до трассы М5 - и обратно, а далее по привычному маршруту, на Север. Жители Арбекова новости обрадовались.

«Это вообще положительное решение, я считаю. Район давно уже нуждался в связи именно с Севером, потому что до этого приходилось делать дважды пересадку. Если работаешь, это уже и копеечка определенная - удваивать плату за проезд», - высказал свое мнение горожанин.

«Конечно, это хорошо, если продлят. Замечательно. Дай бог! Разве плохо?» - поддержала жительница Пензы.

«Считаю, что правильно. Народу очень много, и все стараются уехать», - подтвердила другая.

Большинство водителей маршрутного такси с номером 27 также не против того, чтобы увеличить пройденное расстояние.

«Положительно, конечно. Народу будем, может, побольше возить», - предположил один.

До 12 октября туда добраться можно было на автобусе большой вместительности № 82с, который едет из ГПЗ-24. Теперь на арбековской части маршрута у него появился конкурент. Пока отношение к нему у водителей благосклонное.

«Пускай - для людей делают все, пускай ходит. Дома построили, много стало ездить», - пояснил опытный шофер.

Новый маршрут 27-го микроавтобуса длиннее прежнего примерно на два километра.