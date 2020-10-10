В Пензенской области отдыхают перелетные птицы

10.10.2020 | 18:30

Всемирный день мигрирующих птиц - экологическая кампания, ставящая целью расширить знания людей о пернатых, их местах обитания и путях передвижения. Пензенская область - транзитный пункт для многих видов.

«Мигрирующие птицы - те, которые меняют места обитания в зависимости от сезона. Они разделяются на кочевых, отлетающих на незначительные расстояния, как грачи, и перелетных, которые улетают далеко», - пояснила орнитолог Светлана Тихова.

В последнее время в связи с глобальным потеплением и большим количеством корма многие виды птиц перестают мигрировать. Грачи, утки-кряквы, лебеди и прочие предпочитают оставаться на своей малой родине.

Про местных голубей и говорить нечего.

«Цапли улетели зимовать в Северную Африку - там как раз прошел сезон дождей, много насекомых и мелких животных, которые включены в пищевую цепочку. Круглый год цапли там жить не могут - истощается кормовой ресурс - и прилетают сюда, где условия благоприятны и достаточно мышей и лягушек, которыми можно питаться», - рассказала Светлана Тихова.

Орнитологи считают, что залогом интенсивности миграции птиц являются не столько погодные условия, сколько наличие пищи, а ее в России вдоволь.