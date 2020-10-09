Пензенцы начали складываться на восстановление «Засеки»

09.10.2020 | 18:30

Совладельцы собираются восстановить сгоревшую «Засеку». Подобный вывод можно сделать после просмотра видео, появившегося на официальной странице ресторана в социальных сетях. Красивым он был совсем недавно. Каким станет в будущем, точно сказать пока не может никто.

В видеоролике директор заведения благодарит пензенцев за то, как отреагировали на беду. Поддержка оказалась не только моральной - случай, пожалуй, еще небывалый для региона: люди начали складываться на воссоздание частного объекта.

«Ваша поддержка придает нам сил и вселяет в нас уверенность в том, что мы воссоздадим наш любимый ресторан «Засека», - отметила директор ресторана Екатерина Артюшина.

А сколько денег нужно на создание такой красоты, многие пензенцы даже не подозревают. Речь может идти о сотнях миллионов рублей - скромничать бизнесмены не намерены. На страничке заведения ведется переписка с горожанами.

«Такое фиг восстановишь, если даже будут восстанавливать - выйдет жалкое подобие», - заявил пользователь.

«Мы рады, что вы, очевидно, являетесь экспертом в этом вопросе, однако мы никогда не делали ничего жалкого. И если реконструкция состоится, то она порадует всех жителей и гостей города», - ответил ему администратор группы.

На пепелище работают следователи и представители страховой компании.