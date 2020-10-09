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Общество

Пензенцы начали складываться на восстановление «Засеки»

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Совладельцы собираются восстановить сгоревшую «Засеку». Подобный вывод можно сделать после просмотра видео, появившегося на официальной странице ресторана в социальных сетях. Красивым он был совсем недавно. Каким станет в будущем, точно сказать пока не может никто.

В видеоролике директор заведения благодарит пензенцев за то, как отреагировали на беду. Поддержка оказалась не только моральной - случай, пожалуй, еще небывалый для региона: люди начали складываться на воссоздание частного объекта.

«Ваша поддержка придает нам сил и вселяет в нас уверенность в том, что мы воссоздадим наш любимый ресторан «Засека», - отметила директор ресторана Екатерина Артюшина.

А сколько денег нужно на создание такой красоты, многие пензенцы даже не подозревают. Речь может идти о сотнях миллионов рублей - скромничать бизнесмены не намерены. На страничке заведения ведется переписка с горожанами.

«Такое фиг восстановишь, если даже будут восстанавливать - выйдет жалкое подобие», - заявил пользователь.

«Мы рады, что вы, очевидно, являетесь экспертом в этом вопросе, однако мы никогда не делали ничего жалкого. И если реконструкция состоится, то она порадует всех жителей и гостей города», - ответил ему администратор группы.

На пепелище работают следователи и представители страховой компании.

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Гость||

А фонда развития Пензенской области у нас еще нет? Ну чтобы принимать добровольные (хе-хе) пожертвования от граждан. Недоработочка-с...

Гость||

Озвучте сумму страховки.

Гость||

Я люблю помогать миллионерам с пенсии. Куда занести?

Гость||

Аххаха, это самый дорогой ресторан города был, на него ещё и скидываются, вот ржака-то. Вон там перевозчик есть обнаглевший в край, пусть спонсирует.

Гость||

...и шутки у вас блядские...

Гость||

А на ЗИФ никто сложится не хочет, ась

Гость||

Мелкий ИП я,на Ц . рынке базируюсь.Ох,не доброе чувствую.

Гость||

Проклятая людьми и небесами власть. Хоть бы они все сдохли , в одночасье.

Гость||

А потом из-за таких добродетельных граждан, которые сами , извините, без штанов будут сидеть, но их хлебом не корми - дай куда-нибудь копеечку последнюю пожертвовать, власти и думают, что народ вполне неплохо живёт, если может себе позволить незапланированные траты. Я лично думаю что у бизнесмена, владеющего немалым количеством объектов по всему городу, денежные средства найдутся для восстановления Засеки, если уж во всеуслышание было объявлено что ее намерены восстановить.

Гость||

Думаете, бесплатно кормить будут?

Гость||

Гость писал(a):

А на ЗИФ никто сложится не хочет, ась
Кто разворовали, те пусть и скложаться

Гость||

Ага,давайте сложимся,а то жуликам негде деньги просаживать теперь

Гость||

Всем миром осилим! Собор вон какой отгрохали, а тут... ресторан! Глядишь, администрация подтянется- перечислит дневной заработок! Ресторану быть!!!

Гость||

Простым смертным это заведение не по корману было,так пусть складываются те кто любил там отдыхать

Гость||

Не стыдно вам. Даже дети в школах, и те деньги на восстановление собирают, а вам жалко? Скупердяи!

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Имя: Гость
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