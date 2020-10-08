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Общество

В России человека спасли с помощью «Beeline AI - Поиск людей»

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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» нашел заблудившегося в лесу человека с помощью беспилотного летательного аппарата и нейросети «Beeline AI - Поиск людей» (0+), разработанной специалистами «Билайна».

В конце сентября пожилой мужчина, житель села Глинищево Брянской области, расположенного в 22 километрах к западу от центра Брянска, ушел в лес и не вернулся. Заявка о его пропаже поступила только спустя сутки после исчезновения, что, по данным «Лиза Алерт», является чрезвычайно поздним сроком для старта спасательной операции.

Ситуация осложнялась также двумя факторами: достаточно холодными ночами, снижающими шансы на спасение, и труднопроходимой болотистой местностью с большим количеством молодых деревьев, затрудняющих работу поисковых групп на земле.

C 2018 года в случаях, когда нужно обследовать огромные труднодоступные открытые участки, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» использует дроны для визуального осмотра с воздуха и оперативного определения стратегии поисков.

В 2019 году «Билайн» разработал для отряда специализированное решение «Beeline AI - Поиск людей», которое помогает в разы сократить время просмотра полученных снимков и высвобождает человеческий ресурс для других поисков.

На данном поиске отряд «Лиза Алерт» использовал обновленное решение «Beeline AI - Поиск людей». При помощи нейросети было проанализировано 1 079 фотографий с дронов, и среди первой тысячи снимков обнаружился предполагаемый объект поиска.

По координатам снимков отправили поисковую группу, которая подтвердила, что найденный объект - пропавший мужчина, и произвела успешную эвакуацию пострадавшего.

Основной задачей у первой версии нейросети, переданной отряду специалистами «Билайна» в 2019 году, была отсортировка «пустых» и неинформативных фотографий местности, на которых точно нет атрибутов присутствия человека (следы, костры и т. д.). Это помогало принять оперативное решение в определении стратегии поисков на земле и воде.

В обновленном решении «Beeline AI - Поиск людей» основной задачей является анализ снимков во время проведения поисковых работ и вывод оповещений пилотам в случае обнаружения людей на снимках.

Обновленное приложение работает под ОС Windows, имеет версию для работы на процессоре без использования видеокарты, легко масштабируется для использования в региональных подразделениях «Лиза Алерт».

Кроме того, за 2020 год нейросеть «Beeline AI - Поиск людей» прошла дополнительное обучение на 6 000 снимков для увеличения точности распознавания людей.

Подробнее о поисках можно узнать здесь.

«Beeline AI - Поиск людей» - AI (от англ. Artificial intelligence) - искусственный интеллект.

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