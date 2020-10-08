В Каменском районе собирают небывалый урожай зерновых

08.10.2020 | 19:28

«Пока на моей памяти в первый раз мы получили такой урожай зерновых», - сообщил глава крестьянско-фермерского хозяйства «Каменский район» Рашид Хабибуллин.

Фермеры Каменского района тем, что выросло на их полях, довольны. Несмотря на относительно засушливое лето, мать-земля порадовала сельских тружеников и вершками, и корешками. В этом сезоне уродились и пшеница, и свекла, и подсолнечник. Уже заканчивается его уборка. Да и оптовики не жадничают - на зерно установили достойную цену, да она еще и растет. Комбайнеры весь световой день бороздят на своих машинах просторы.

«Любовь к земле привита с детства. С начальных классов, можно сказать, работаем на земле. Это уже в крови», - признался фермер Ринат Хабибуллин.

Хороший земледелец всегда смотрит в будущее. И эйфория от богатого урожая быстро проходит, когда фермеры изучают ростки завтрашних хлебов.

«Ненормально то, что многие сельхозтоваропроизводители по занятым порам в этом году посеяли озимые и думали, что, как и в прошлые годы, осенью перепадут дожди. Но эта осень выдалась сухой», - пояснила руководитель сельскохозяйственного предприятия Людмила Глухова.

Вся надежда на погоду: будет влага - значит, в 2021 году область без урожая не останется.

Что касается подсолнечника - одной из последних культур, которые пока вывозятся с полей, - то его уборку планируют завершить в течение недели.