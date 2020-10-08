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Общество

В Каменском районе собирают небывалый урожай зерновых

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«Пока на моей памяти в первый раз мы получили такой урожай зерновых», - сообщил глава крестьянско-фермерского хозяйства «Каменский район» Рашид Хабибуллин.

Фермеры Каменского района тем, что выросло на их полях, довольны. Несмотря на относительно засушливое лето, мать-земля порадовала сельских тружеников и вершками, и корешками. В этом сезоне уродились и пшеница, и свекла, и подсолнечник. Уже заканчивается его уборка. Да и оптовики не жадничают - на зерно установили достойную цену, да она еще и растет. Комбайнеры весь световой день бороздят на своих машинах просторы.

«Любовь к земле привита с детства. С начальных классов, можно сказать, работаем на земле. Это уже в крови», - признался фермер Ринат Хабибуллин.

Хороший земледелец всегда смотрит в будущее. И эйфория от богатого урожая быстро проходит, когда фермеры изучают ростки завтрашних хлебов.

«Ненормально то, что многие сельхозтоваропроизводители по занятым порам в этом году посеяли озимые и думали, что, как и в прошлые годы, осенью перепадут дожди. Но эта осень выдалась сухой», - пояснила руководитель сельскохозяйственного предприятия Людмила Глухова.

Вся надежда на погоду: будет влага - значит, в 2021 году область без урожая не останется.

Что касается подсолнечника - одной из последних культур, которые пока вывозятся с полей, - то его уборку планируют завершить в течение недели.

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Гость||

Подешевеет все?

Гость||

Гость писал(a):

Подешевеет все?
Подорожает увы ,зато давно своё ,импортировать не нужно.

Гость||

Щаз "масочники" на крестьян донос напишут - на фото без намордников

Гость||

Хорош хлебец из фуража по полтиннику.

Имя: Гость
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