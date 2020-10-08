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Общество

Пензенцы столкнулись с дефицитом градусников в аптеках

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Из пензенских аптек исчезли градусники. Обычных ртутных нет уже давно, но теперь сузился ассортимент и электронных. Остались те, что подороже.

«Сейчас идет большой спрос на термометры. Мы заказываем, их сразу разбирают. Ртутные вообще не получаем, не можем нигде заказать», - рассказала сотрудница аптеки.

В одном пункте представлен только электронный термометр по цене около 450 рублей, в другом - в наличии только по 700 с лишним. В следующем предложили бесконтактный за несколько тысяч.

Представители компании, снабжающей местные аптеки, пояснили: причина дефицита - пандемия коронавируса. Население во всем мире стало чаще измерять температуру и скупило нужные приборы. А ртутных не стало и по другим основаниям.

«По нашим данным, 2021 год - тот, с которого должны прекратиться производство, экспорт и импорт многих ртутьсодержащих продуктов в соответствии с подписанной Минаматской конвенцией. Это одна из версий того, почему сейчас такой дефицит ртутьсодержащих градусников», - отметил коммерческий директор фармацевтической компании Антон Емелин.

Электронные термометры более экологичны и безопасны, но многих пензенцев их работа не устраивает.

«Есть такое, что он врет просто-напросто», - сообщил прохожий.

«Электронные иногда показывают неправильно», - пояснила пенсионерка.

В последнее время в некоторых пензенских аптеках появились термометры, с которыми многие еще не знакомы - безртутные. Такие приборы бывают спиртовые и галлиевые. Погрешность последних, по данным производителей, - 0,1 градуса.

Что касается увеличения объемов поступлений в аптеки, представители фармацевтической компании уверяют: они просят у производителей больше, но им дают минимум. Определенный дефицит термометров существует не только в городе на Суре.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Дефицита гробов ещё нет?

Гость||

C гречки на градусники переключились

Гость||

Гость писал(a):

Смотрю видео читаю новости и не пойму эту бадягу Путин-Навальный, КТО КОГО ОТРАВИЛ?
Слишком много вранья и несостыковок в деле Навального и вовсе не в пользу самого Навального.

Гость||

Это прорыв?

Имя: Гость
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