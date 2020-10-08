Пензенские студенты помогут решить проблему дефицита донорской крови

08.10.2020 | 09:37

В Пензенской области стартовал студенческий донорский марафон. Региональную акцию по традиции проводят каждый год.

В первый день, 7 октября, ее участниками стали студенты Мокшанского агротехнологического колледжа. Они сдали более 8 литров цельной донорской крови. Ее разделят на компоненты, тщательно обследуют и передадут для использования в медицинские учреждения области.

«Служба крови Пензенской области уже давно сотрудничает со всеми ведущими вузами и колледжами региона в сфере развития массового донорства крови и ее компонентов», - рассказали в региональном минздраве.

Некоторые студенты сдают кровь на регулярной основе, другие впервые станут донорами именно во время акции. По мнению главного врача областного клинического центра крови Татьяны Крыловой, благодаря подобным проектам «в молодежной среде укореняются такие социальные ценности как гуманизм, сострадание, милосердие, отзывчивость».

В последнее время в Пензенской области наблюдается повышенная потребность в донорской крови всех групп и резус-факторов.

«Просим доноров всех групп прийти и сдать кровь», - призывают представители центра крови пензенцев.