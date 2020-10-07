В Пензе незаконно уволили женщину - опекуна 4-летнего ребенка

07.10.2020 | 09:56

В Пензе признали незаконным увольнение 42-летней местной жительницы, с 2014 года руководившей направлением по работе с оптом в одном из подразделений филиала АО «Тандер».

Женщина является опекуном 4-летнего ребенка, воспитывает и содержит его одна.

«В феврале 2019 года в штатное расписание обособленного структурного подразделения АО «Тандер» были внесены изменения, в соответствии с которыми с мая 2020-го должность регионального руководителя по работе с оптом (1 штатная единица) из него исключена.

В марте 2020 года женщина была предупреждена о предстоящем сокращении штата и в мае уволена по пункту 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ (сокращение численности или штата работников организации)», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Однако суд признал нарушением расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицом, воспитывающим малолетнего ребенка в возрасте до 14 лет без матери.

Было решено восстановить женщину в должности, взыскать с ответчика 83 000 рублей в качестве оплаты за период вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.